''Разводите огороды'': в России чиновница дала совет матерям и попала в громкий скандал

Министр социальной политики Самарской области Марина Антимонова стала фигурантом грандиозного скандала из-за странного совета матерям. Она посоветовала женщинам, переживающим, как прокормить детей, разводить огороды.

Дискуссия между чиновницей и одной из матерей разгорелась в социальной сети Twitter и вызвала колоссальный ажиотаж в обществе.

Все началось с того, что женщина пожаловалась на низкие детские пособия. Она отметила, что все, что остается людям, — это не водить детей в детский сад, не покупать им одежду и кормить дешевой едой на пальмовом масле.

На этот пост Антимонова ответила в довольно дерзкой манере, дав собеседнице весьма циничный совет. "Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" — высокомерно написала чиновница.

Ее слова возмутили россиян и стали поводом для масштабных разбирательств. В последствии Антимоновой пришлось извиняться и оправдываться за сказанное. Однако женщина заверила, что ее позицию якобы неправильно истолковали.

"При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу", — написала она на своей странице в Twitter.

Марина Антимонова "Волга Ньюс"

Кроме того, как сообщает "Говорит Москва", за Антимонову вступился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Так, скандал, разгоревшийся в сети, он назвал издержками информационного бума, однако пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

"Честно говоря, еще не смотрел эти комментарии. Тут важно посмотреть контекст обсуждения, потому что, к сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в процессе какого-либо обсуждения. Я обязательно уделю этому внимание, посмотрю эту ситуацию более внимательно. Конечно же, разберусь в ней. Если потребуются какие-то дополнительные меры, это будет сделано", — сказал Азаров.

Он добавил, что российские чиновники пока не научились открыто общаться с населением, и именно поэтому возникают подобные конфликты.

"Мы в начале пути, по большому счету, такого открытого общения чиновников и людей. Наверное, этому заново нужно учиться, в том числе, конечно же, используя новые современные технологии", — подчеркнул губернатор Самарской области.

Однако такие оправдание не удовлетворили общественность, и она высказала свое мнение по поводу инцидента в многочисленных комментариях.

"Что же они все так ненавидят народ? И почему они там тогда?", "Когда-нибудь народ их поднимет на вилы, а потом извинится", "Типичный путинский министр-людоед", "Что-то у всех чиновников в последнее время фразы "выхватывают из контекста". Вас надо на макарошки!!!", "В отставку, и на огород!", "Надеюсь, вас уволят", — возмущаются люди.

Самарский министр соцполитики посоветовала живущим на пособие семьям и одиноким матерям заводить огороды.



Чиновница вступила в диалог с гражданами, которые в Twitter обсуждали демографическое положение в регионеhttps://t.co/UAIQ1jawrb pic.twitter.com/BE7cD3dORH — #говоритмосква (@govoritmsk) 28 декабря 2018 г.

Жалуетесь на маленькие пособия для молодых матерей? Вот вам совет от министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой pic.twitter.com/lMTArh73xq — НТВ (@ntvru) 28 декабря 2018 г.

При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, ксожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу. — Марина Антимонова (@Antimonova_M) 28 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL,

ранее в России вспыхнул скандал из-за слов еще одной одиозной чиновницы — главы департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийской чемпионки Ольги Глацких. Так, комментируя финансирование детских проектов, она сказала, что российское государство ничего не должно детям и молодежи, поскольку не просило родителей их рожать.

Позднее выяснилось, что скандальная чиновница имеет темные пятна в своей биографии: у нее всего семь классов среднего образования и она страдает запоями. Более того, Глацких как раз находилась в запое, когда узнала о своем назначении на должность госслужащего.

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