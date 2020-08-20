Путину надо молиться, чтобы Навальный выжил, – Борис Акунин

Российский писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) поддержал оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме после отравления.

Он также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину "надо молиться", чтобы Навальный выжил. Об этом Борис Акунин написал на своей странице в Facebook.

"Жителю Ново-Огарева (с 2000 года – государственная резиденция президента Российской Федерации, – ред.) надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже", – отметил Чхартишвили.

Писатель признался, что его много раз упрекали в симпатиях к Навальному, называя его "проектом Кремля".

"Отвечал я всегда одинаково: Алексей Навальный за свои убеждения каждодневно рискует жизнью. А это жизнь, в которой ему есть что терять", – написал Борис Акунин.

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Фото Навального, которое опубликовал на своей странице писатель. Facebook / Акунин Чхартишвили

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Акунин заявил, что "хронические болезни" России могут быть излечены только полной перестройкой всего государства снизу, иначе любой демократический вождь за некоторое время превратится в Путина.

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