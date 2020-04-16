Главная Новости
16 апреля • обновлено в 18:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Путин отменил парад на 9 мая из-за коронавируса

3.8т
Читать материал на украинском

В России в связи с пандемией коронавируса отменили проведение военного парада, а также акции "Бессмертный полк" на День Победы 9 мая.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в четверг, 16 апреля, во время заседания Совбеза в режиме онлайн объявил президент РФ Владимир Путин. Событие транслировалось российскими телеканалами, а также в сети.

Путин на параде 9 мая

Путин на параде 9 мая

Взгляд

"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая", – сказал Путин.

Он пообещал, что парад и другие массовые мероприятия, связанные с 75-летием праздника, состоятся в 2020 году, однако не уточнил, когда именно.

"Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы", – сказал Путин.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Путина попросили перенести парад в Москве с 9 мая. С таким обращением выступили российские ветеранские организации.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
День Победы Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России карантин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
29
Смешно
2
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Кернесу кирдык, не перенесёт, бедолага.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги