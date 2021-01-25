Кремль начало серьезно “донбассить”. И то, что на встрече в Трехсторонней контактной группе появился лично замглавы администрации Путина Дмитрий Козак, бесцеремонно подвинув полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, и начал требовать прямых контактов Украины с ОРДЛО и выполнения Минских договоренностей, как их видят в Москве, свидетельствует, что у Путина начали сдавать нервы.

Когда представитель страны агрессора, который имеет высокие полномочия, начинает настаивать на фактическом признании созданных Россией на оккупированных территориях фейковых республик, чтобы потом заявить, что в Украине идет “гражданская война”, то это говорит об изменении подходов путинского режима. Ему нужно быстрое решение, и конечно же в его пользу.

Можно сделать предположение, что именно поэтому Дмитрий Козак так нервно себя вел во время встречи в ТКГ, что на сегодня его главной задачей является запустить “дымовую завесу”, чтобы ею прикрыть реальные намерения Кремля по Донбассу.

Единственное, что нужно Путину на встречах в Трехсторонней контактной группе – это полная сдача Украиной своих интересов, провозглашение террористов из “ДНР”/”ЛНВ” сторонами конфликта вместо Российской Федерации, и признание Крыма российской территорией.

По всему видно, что Россия готовится к новому этапу “битвы за Донбасс”. А Путин настроен на переформатирование ситуации на территории оккупированной Россией части Донбасса. Толчком к этому стала недавняя победа Джо Байдена в президентской компании в Соединенных Штатах.

Путин спешит и поэтому пытается решить вопрос с украинским Донбассом до того, как у нового президента США Байдена дойдут руки до насущных вопросов в Украине.

Здесь Москва пробует действовать на опережение, беря Украину “на слабо”, осознавая, что времени для маневров у нее не осталось.

Путин боится дождаться того момента, когда Вашингтон согласится с идеей привлечения США к Норманскому формату, ведь в таком случае Кремлю больше не удастся играть в те “игры”, на которые Германия и Франция предпочитали закрывать глаза.

Потому, что в случае появления представителей Америки на переговорах в Норманнском формате, позиция Киева приобретает больший вес и рядом с Украиной появляется ее надежный стратегический союзник.

Позиция Москвы состоит в том, чтобы решить донбасский вопрос, не допустив на переговорную площадку Соединенные Штаты. А это возможно сделать лишь тогда, если Кремль успеет опередить Вашингтон.

Даже вариант перевода оккупированной части Донбасса в статус Приднестровья Путина сейчас не устраивает. Поскольку ему нужно показать российскому обществу, которое перестало его поддерживать, как лидера нации, свою силу.

Здесь он может использовать тот фактор, что так называемые “ДНР”/”ЛНВ” граничат с Россией и повторить то, что Кремль сделал с Крымом. “Парламенты” “ДНР” / “ЛНР” попросятся в состав Российской Федерации.

А Государственная Дума в ускоренном порядке рассмотрит эту “историческую просьбу”, и ясно, что не сможет отказать марионеточным республикам в включении их в состав России.

Путинский режим начал задыхаться от нехватки ресурсов для продолжения оккупации Крыма и части Донбасса, поэтому последним “дембельским аккордом” диктатора может стать решение показать всем своим политическим оппонентам за рубежом и внутри России свою “силу”.

Путину сейчас, как никогда необходима поддержка российского политического класса, который очень разочарован результатами его президентской деятельности. К тому же, ему нужно показать своим подельникам, что он не потерял силу и готов взять на себя ответственность.

Хотя в Москве прекрасно понимают, что в случае такого нового контроверсионного решения Российскую Федерацию ждет очередное увеличение санкций, но для Путина, который сам загнал себя в тупик, сейчас важнее, как ему кажется, есть тактическая “победа”.

А о последствиях такой “победы” они предпочитают не думать. Надеясь хоть немного выиграть драгоценное время, не понимая, что у них его уже совсем нет.

Треск от начинающей разваливаться новейшей “Российской империи” становится все громче, чтобы там не говорили и не делали адепты “русского мира”. Все циклично. Римская империя, Византийская империя и Османская империя были куда более серьезными образованиями. Но куда все делось?

У Путина нет никакой другой стратегии, кроме того, как источать ложь, массово распространять дезинформацию и чувствовать гордость от якобы “величие России”.

Однако “шагреневая кожа” круга его политического общения постоянно сужается, и очень скоро он будет иметь контакты только в среде ЕврАзЭС – сборище бывших коммунистов-диктаторов, которые не желают никому уступать захваченную власть.

Хотя Путин и его преступная камарилья оккупировали не только Крым и часть Донбасса, они оккупировали и саму Россию. Но нарастающие протестные движения в Российской Федерации указывают на то, что россияне уже устали молчать.

Поэтому 2021 год может стать последним годом функционирования режима Путина, если россияне найдут в себе силы покончить раз и навсегда с этой внутренней оккупацией.

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