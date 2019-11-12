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12 ноября • обновлено в 15:00
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Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
Российский психолог и журналист Все статьи автора

Путин делает из Зеленского просителя

1.1т

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Владимир Путин не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но без тщательной подготовки это не принесло бы большой пользы - ред.

Песков сказал, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть подготовлена. Мол, не может быть встречи просто так ради того, чтобы встретиться и посмотреть друг на друга. Должна быть проведена подготовительная работа, чтобы по результатам встречи были какие-то конкретные соглашения. Поэтому Россия будет настаивать на ее проведении в Нормандском формате. То есть Германия, Франция, Россия, Украина. Вот что сказал Песков.

Видимо, Путину не хочется встречаться один на один с Зеленским, раз он не хочет этого делать. Очевидно, он хочет поставить Зеленского в позицию просителя, чтобы тот долго клянчил о встрече. А он ему откажет. Кроме того, думаю, что Москва сейчас до конца и сама не решила, чего она, собственно говоря, хочет. Какие ее приоритеты во всей этой донецкой истории. Программа максимум, которая есть у Путина, известна, и Украину она не устроит. Будет ли он пытаться любой ценой продавить эту программу или нет – непонятно.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Пока что Путин пытается представить дело так, что по одну сторону я Путин, Меркель и Макрон. По другую сторону – упрямый и неподдающейся Зеленский. Такая вот игра и попытка изобразить ситуацию таким образом. Проблема Зеленского в том, чтобы попытаться изобразить ее другим образом. По одну сторону – Франция, Германия и Украина, по другую сторону – Путин. У кого лучше это получится – непонятно.

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Что касается программы максимум Путина, то она известна. "ДНР" сохраняется в полном объеме во главе с нынешними ее руководителями и в полном своем составе входить в состав Украины на правах особого государства в государстве. При этом все расходы по поддержанию "ДНР" от ныне будет нести не Россия, а Украина. А подчиняться "ДНР" будет по-прежнему Москве.

Понятно, что Украина на такой вариант не согласна и никогда не согласится. Контрвариант Украины, чтобы руководители "ДНР" ушли, а связи с Москвой были значительно ослаблены. Ну а дальше Украина сама будет мучиться с этой самой бывшей "ДНР" в качестве автономной области в своем составе. Непонятно, устраивает этот вариант Москву или нет. Наверное, об этом сейчас Путин и думает.

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Леонид Радзиховский Леонид Радзиховский
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Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
война Новости России
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