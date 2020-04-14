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14 апреля • обновлено в 17:13
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Песков объяснил загадочный кашель Путина: заразился коронавирусом?

2.3т
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Президент России Владимир Путин озадачил журналистов своим кашлем на онлайн-саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

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Соответствующее видео появилось в YouTube и на ряде кремлевских Telegram-каналов. Многие заподозрили, что у Путина проблемы со здоровьем или же вовсе коронавирус. Поверив в такую версию, журналисты даже задали вопрос о самочувствии Путина его пресс-секретарю Дмитрию Пескову (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Главком"

Однако спикер лидера страны-агрессора в комментарии "Ленте.ру" опроверг слухи о болезни Путина. "Здоровье нормальное", – заверил он.

Напомним, встреча лидеров стран, входящих в Евразийский экономический союз, прошла в формате видеоконференции из-за карантинных мер против коронавируса. В ходе мероприятия его участники обсудили совместные действия по борьбе с пандемией, а также поддержание экономической стабильности своих государств. По итогам саммита стороны приняли совместный документ.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Путиносоветопитеки в комментах пишут не дождетесь но мы всегда верим
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Не дождётесь.
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