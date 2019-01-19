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''Он маленький!'' Охранники жестко опозорили Медведева. В сеть попала запись

6.3тЧитать материал на украинском

В сети появилась аудиозапись переговоров охранников премьер-министра России Дмитрия Медведева, в которой они обсуждают его маленький рост.

Ее опубликовали в популярном мессенджере Telegram. На записи слышно, как охранники переживают из-за того, что на одном из официальных мероприятий встречать Медведева поставили делегацию из высоких людей.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

ВВС

"Стоп, ребята, вы что, ох*ели? Вы зачем поставили таких рослых его встречать. Он маленький. Давайте быстро решите нормальных", — обеспокоенно говорит один из его бодигардов.

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''Ниже мелкого Медведева'': Путина поймали на новой аномалии с ростом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть рассмешило фото президента РФ Владимира Путина со встречи с его сербским коллегой Александром Вучичем. Пользователи обратили внимание на разницу в росте между маленьким лидером россиян и почти двухметровым президентом Сербии.

Перед этим нелепое фото Путина опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На нем в глаза также бросается маленький рост главы страны-агрессора.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
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Pooh Vini
Pooh Vini
пуйло ниже. Сцуко роняет медведя,шоб самому "гигантом" казаться на фоне низкорослой массовки 😂
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Котельников Вячеслав
Котельников Вячеслав
Pooh Vini, не это фигня. Вот две недели назад "обоз" писал о охранниках Порошенко :Стоп, ребята, вы что, ох*ели? Вы зачем поставили без противогазов его встречать. Он вонючий, опять все падать начнут. Давайте быстро за противогазами", — обеспокоенно говорит один из его бодигардов.
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