''Он маленький!'' Охранники жестко опозорили Медведева. В сеть попала запись

В сети появилась аудиозапись переговоров охранников премьер-министра России Дмитрия Медведева, в которой они обсуждают его маленький рост.

Ее опубликовали в популярном мессенджере Telegram. На записи слышно, как охранники переживают из-за того, что на одном из официальных мероприятий встречать Медведева поставили делегацию из высоких людей.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев ВВС

"Стоп, ребята, вы что, ох*ели? Вы зачем поставили таких рослых его встречать. Он маленький. Давайте быстро решите нормальных", — обеспокоенно говорит один из его бодигардов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть рассмешило фото президента РФ Владимира Путина со встречи с его сербским коллегой Александром Вучичем. Пользователи обратили внимание на разницу в росте между маленьким лидером россиян и почти двухметровым президентом Сербии.

Перед этим нелепое фото Путина опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На нем в глаза также бросается маленький рост главы страны-агрессора.

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