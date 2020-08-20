В Омске (Россия) экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный из-за возможного отравления чиновника.

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter самолет следовал из Москвы в Томск. По ее словам, у политика, вероятно, токсичное отравление. Он находится в реанимации.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", – написала она.

Ярмыш напомнила, что год назад, когда Навальный сидел в спецприемнике, его отравили. По ее мнению, сейчас с ним сделали то же самое.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", – написала она.

Позже Ярмыш сообщила, что Навальный находится на искусственной вентиляции легких в токсикореанимации.

"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", – написала она.

Вместе с тем, главврач омской больницы, куда госпитализировали оппозиционера, сообщила, что он в тяжелом состоянии.

В комментарии российской службе BBC, Ярмыш рассказала, что Навальному стало плохо почти сразу после взлета.

"Он об этом сказал, потом попросил салфетку вытереть лоб, потом сказал, что ему все же нужно отойти. Пошел в хвостовую часть, там потерял сознание. Бортпроводники нашли фельдшера на борту, она пыталась оказать первую помощь. Решили экстренно садиться в ближайшем городе, Омске. "Скорую" вызвали из самолета. Между чаем и посадкой прошло много времени, часа полтора, потому что не сразу получилось сесть", – отметила пресс-секретарь.

Навальный попал в реанимацию прямо с борта самолета: могли отравить Кира Ярмыш / Twitter

Навальный попал в реанимацию прямо с борта самолета: могли отравить Кира Ярмыш / Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 июля 2019 года Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 10 суток.

Тогда он попал в тюрьму за участие в марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня на Бульварном кольце, который не был согласован московскими властями.

28 июля Навального госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция".

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