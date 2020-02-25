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25 февраля • обновлено в 07:16
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Валерий Соловей
Валерий Соловей
Российский историк Все статьи автора

Москва считает, что готова к прорыву

5.8т

2020й год во многом решающий год. Для Украины, мне кажется, он тоже будет очень важным. Кремль считает, что в этом году должен принять решительные шаги.

Он хочет наладить отношения с Западом, только на собственных условиях и думает, что сможет продиктовать их. Это признание бывшего советского пространства, в первую очередь Украины, Молдовы, Беларуси и Грузии, сферой российского влияния, плюс снятие санкций. Но это касается Европы. В Кремле достаточно реалистичны, чтобы понимать, что на США они повлиять не могут, поэтому любая активность там свернута. В отношении США Россия вообще ничего не делает. А вот на Европу можно повлиять, и в этом направлении ведется очень интенсивная и последовательная работа. Вот сейчас все и будет решаться.

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В Москве считают, что готовы к прорыву, и в этом году можно его добиться. Психологически Меркель и Макрон готовы пойти на условия Кремля, а больше там сопротивляться особо некому. Если Москва предпримет некоторые решительные шаги по изменению статуса-кво, то может продавить Европу. Это будут реализовывать с помощью разных рычагов давления. Их много, но расскажу то, что уже работало. Например, появление в Европе пары-тройки миллионов мигрантов из Северной Африки в течение пары месяцев. Это прекрасно сработало в 2016 году, и это можно легко повторить. Тогда это носило спонтанный характер, а сейчас процесс можно стимулировать. И Европа окажется парализованной.

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Санкции против России Война на Донбассе Война Российско-украинский конфликт
Персоны
Ангела Меркель Эммануэль Макрон
Место
Россия
Теги
Новости России санкции
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=zf38PHylv3s - хoxлы вас опять надули........
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