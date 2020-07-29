Кремлю не сообщили о коронавирусе Лукашенко: у Путина отчитались о реакции

В Кремле сообщили, что не получали информацию о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко болел коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом", – сказал он.

Также Песков добавил, что все россияне, которые контактировали с Лукашенко, не заболели.

"В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально", – отметил он.

Чиновник также сказал, что президент РФ Владимир Путин здоров и продолжает активно работать. При этом глава Кремля все так же проходит тест на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что переболел коронавирусом "на ногах", 30 июня встречался с главой России Владимиром Путиным.