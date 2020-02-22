Кремль готовится стрелять в народ – полковник ФСБ

Единственное желание российского президента Владимира Путина и его близкого окружения – остаться у власти. Ради этого в турборежиме запущены изменения в Конституцию. Какую спецоперацию готовит Кремль – в интервью OBOZREVATEL рассказал политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

– В России новые репрессии – пятерых молодых людей обвинили в терроризме, дав по 8-18 лет тюрьмы. Что это за маркер?

– Российская правоохранительная система уже давно вышла за границы права, а с делом "Сеть" (дело об организации под названием "Сеть", арестовано 11 человек, которых признали участниками террористического сообщества и обвинили в подготовке волнений в России. – Ред.) пробила очередное дно. Я всегда говорю, что путинский режим, несмотря на его достаточную жесткость в применении силы против мирных митингов и уличных шествий, все-таки соблюдал какой-то минимальный баланс. Pussy Riot получили двушечку, как говорил Путин, Удальцову, которого обвиняли чуть ли не в подготовке революции, дали 4,5 года, плюс возможность работать в библиотеке.

Но в июле-августе 2019 года жестокость резко возросла. Ребятам в Ростове за единичный пикет дали 6,5 колонии строгого режима, где сидят самые тяжкие преступники за самые тяжкие преступления. Теперь следующая ступенька дна – это дело "Сеть", высосанное из пальца и сфальсифицированное. Может быть, не все его герои белые и пушистые, но они точно непричастны ни к какому террористическому подполью и тем более не готовили никаких терактов. Свидетельские показания подтасованы, к осужденным применялись пытки.

Еще не было людей, которые бы под пытками себя не оговорили. Можно даже признаться в планах убить Путина или Трампа. Лишь бы не было боли и издевательств. От судорог и сжатых челюстей крошатся зубы. Любая судорога – это маленькая часть боли для человека, которого пытают электрическим током. Я специально говорю об этом, чтобы люди понимали, что это такое.

А самое страшное, что средний срок, который получил каждый из семи осужденных – это 12 лет и 4 месяца. Таких сроков в России не дают даже за тяжкие преступления. Это говорит о том, что режим только ужесточает ситуацию и обрушивает свои репрессии на тех, кто против него, и кто представляет хоть какую-то гипотетическую опасность.

Геннадий Гудков РИА Новости

– Чего же он так боится?

– Реальных действий. Поэтому этих ребят из Пемзы показательно отправили в тюрьму на десятилетия, чтобы показать всем остальным, как жестоко будут расправляться даже с мыслью о создании чего-то против режима. Похожее происходило в 37-м году. Так что Россия идет к мрачной диктатуре и полицейскому режиму.

Моральный уровень режима упал до плинтуса и будет падать дальше, скоро его все будут просто ненавидеть. Все видят несправедливость, жестокость, расправы над невинными, и в конечном итоге это приведет к серьезнейшему противостоянию. Путин и его группировка избрала путь – держаться до последнего, опираться на силу, жестокость, бесправие и произвол. Это очень опасный путь как для самого Путина, так и для 145 миллионов россиян.

– Так Путин уходит или остается?

– Думаю, что он никуда не уходит.

– Для чего же тогда в таком бешеном темпе вносят непонятные изменения в Конституцию? Реальный турборежим.

– Впервые за 20 лет я не понимаю Кремль. Что-то у них там произошло и потребовало таких быстрых действий. И это конституционная реформа – ошибка, которая загоняет Путина в капкан. Кремль каким-то кривым путем хочет изменить какие-то другие части Конституции, а послушная раболепская Дума все это утвердит. Не прописано ни одного законного основания, не проработано ни в одном нормативном акте – какая-то абракадабра. Проблема Путина этими поправками не решается. Все эти изменения притянуты за уши, понятно, что все будет нарушением клятвы президента, закона и президент, продливший себе срок таким образом, станет нелегитимным. Царь ненастоящий, как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Чем кончается ненастоящий царь, мы тоже видели. Этим все в конечном итоге может закончиться и для Путина.

– Так почему такая спешка-то?

– Вот этого понять не может никто. Версий много. Мол, Путин готовится к 75-летию со Дня победы, чтобы мировые лидеры приехали к нему на праздник и легитимизировали эти его поправки в Конституцию. Или же намечается какая-то другая операция. Все это конспирологические версии и нет ни одного мало-мальского ответа, откуда такая спешка. Почему так быстро сменили правительство и это не дало рейтинга ни ему, ни Путину. Говорят, Медведеву сказали за день до этого: "Дима, ты больше не работаешь премьер-министром". А министры-то вообще узнали из сообщений…

– Так это правда?

– Да, это абсолютная правда. Некоторые узнали уже постфактум. Решение принимал Путин и еще несколько человек, которые и писали эти проекты. Наверняка, накануне все собрались у него на даче на Рублевке и в режиме отключенных телефонов принимали изменения в Конституцию.

До того ежегодное послание Путина готовилось с гигантской помпой. Все утюги, паяльники, холодильники и прочие электроприборы должны были транслировать его на всех экранах домов и сараев. Но вдруг на кануне вечером 14 января объявили, что половина трансляций отменена. Почему все так быстро поменялось – никто не знает, даже мои знакомые, вхожие в кабинеты власти. Об этом знают на самом деле человек 5.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев 112 канал

– Кто же эти люди?

– Безусловно, за этим стоят силовики. Наиболее продвинутый из них – это Патрушев. Говорят, Вайно сейчас близок к Путину. Именно Путин тасует всю эту колоду и такими действиями он уже стал походить на позднего Ельцина и Брежнева. У Ельцина тоже не было никакого кадрового резерва, поэтому он брал поваров, охранников и всех, кого помнил лично в данный момент. Что-то похожее происходит с Путиным.

– Вам не кажется, что эти изменения в Конституцию похожи на спецоперацию КГБ – запустить шум в одну сторону, а тем временем заниматься другими делами.

– Думаю, начата другая спецоперация. На референдум должно прийти 50-70% людей и проголосовать как из ружья. Вот тогда Путин скажет: "Ну все отлично, пипл схавал, давайте теперь второй этап конституционной реформы. Назовите меня там верховным правителем, а в условиях переходного периода и вражеского окружения президентский срок может быть продлен еще на 6 лет. А дальше как понравится". Общество уже смирилось, протестующих сажают, плющат и дают непонятные сроки – в таких условиях можно принять все, вплоть до пожизненной власти.

– Объединение России и Беларуси не получилось?

– Думаю, нет и уже не получится. Был еще один вариант объединения России, Украины, Беларуси и Казахстана. Это была историческая мечта Путина, с которой он хотел войти в историю, как Бисмарк. Путин хотел стать выдающимся собирателем земель русских. Но с Украиной не получилось, и он решил создать единое государство с Лукашенко. Тот перепугался, ведь хочет сам царем быть, пусть и в 10-миллионном государстве. Первый парень на деревне лучше, чем второй или третий в России.

Александр Григорьевич перепугался, побежал в другие места, тут его пригрел Помпео, мол, не волнуйся, вот тебе нефть пробная, мы тебя готовы обеспечить. И вообще, ты хороший парень, если будешь себя правильно вести. После этого хитрый Лукашенко поехал к Путину, они покатались на лыжах, но так ни до чего и не договорились.

Я проезжал Беларусь несколько раз вдоль и поперек и я понял одно, что белорусы совершенно не готовы к союзу с Россией. Им это не надо, они ментально ближе в Европе. Думаю, как только Лукашенко уйдет, белорусы станут быстрее членами ЕС, чем Украина.

Лукашенко прекрасно понимает, он может и согласиться на общее государство, но тогда как бы народ его не сковырнул. Так что объединения не будет. Лукашенко уже дал возможность людям собраться на площадях и люди открыто сказали: "Мы не хотим в Россию". А он включил дурака, мол: "Видите, я бы рад с вами, Владимир Владимирович, но народ у меня подымается, что я могу сделать?"

Вариант с Беларусью накрылся, так что Путину нужно что-то придумывать. После первых поправок в Конституцию последует второй этап.

– Почему все это делается за четыре года до окончания полномочий президента?

– Ответа на этот вопрос не знает никто, кроме 5-6 человек в окружении Путина. Но они молчат.

– Верхушка Кремля на самом деле очень жестокие и циничные?

– Да, они мелочные, злобные, жестокие, мстительные, думают только о сохранении власти ради обогащения. У них две забавы: править вечно и купаться в роскоши, в деньгах и чтоб никто не посягал на их власть. Вот собственно это все, что решает путинское окружение на сегодняшний день.

Владимир Путин Ведомости

– Ради этого они идут на убийства тысяч людей, устраивают войны и теракты?

– К сожалению, пока все идет по негативному сценарию. Каждый год с Путиным, хуже предыдущего. Если раньше репрессии носили относительно мягкий характер, они были точечными, то сейчас речь уже идет о секторальных. Критики, активисты, блогеры подвергаются жестоким репрессиям. Все идет к массовым репрессиям и теперь ключевой вопрос: а будет ли власть стрелять в народ?

– И что, будет?

– Думаю, что да. Другими способами они народ в стойле не удержат. Все уже подготовлено: законодательство изменено, права силовых служб при применении боевого оружия расширены, суды готовы к штамповке приговоров. Власть готовится стрелять в народ и рано или поздно это произойдет. Вот тогда никакой мирной трансформации власти в России не будет. Думаю, Путин это очень хорошо понимает, пример Николая II еще не успел обрасти легендами. С момента, как семья императора была расстреляна, после того как он дал команду стрелять в народ, прошло всего лишь сто лет.

Русский народ не выходит на разум, он выходит на эмоциях. На эмоции с расстрелом могут выйти миллионы.

Во второй части интервью Геннадия Гудкова читайте, почему Крым не вернется в состав Украины и за что украинцы должны быть благодарны Владимиру Путину.

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