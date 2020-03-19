Главная Новости
19 марта • обновлено в 13:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Геннадий Гудков
Геннадий Гудков
Российский политик Все статьи автора

Коронавирус в России: больницы в Москве и Питере переполнены заболевшими

8.3т

Количество инфицированных коронавирусом в России может достигать 130-180 тысяч человек, а умерших – 1600 человек, заверил российский политолог Валерий Соловей - ред.

Я считаю, что господин Соловей прав. Не могу говорить о конкретных цифрах, но это значит, что в России нет четкой диагностики и нет тестирования заболевших на коронавирус. Тестов на коронавирус нет, вот в чем проблема.

Могу это сказать по членам моей семьи. У меня недавно заболел внук, свалился с высокой температурой и кашлем. Ему поставили ОРВИ и назначили лечения. Мама с трудом и большим блатом договорилась его протестировать. Обнаружили грипп типа А, не коронавирус.

А ведь заболевают тысячи людей, им ставят диагноз пневмония, обострения почечных болезней, легких и лечь по старой схеме. Неделю назад в больницах Москвы вообще не было тестов на коронавирус. Ну как можно поставить диагноз?

Люди пишут, что московские и питерские больницы переполнены заболевшими различными видами заболеваний - ОРВИ и пневмонии в том числе. Это визуальные наблюдения, о которых пишут со всех мест в социальных сетях.

Третий момент. По официальным данным Росздравнадзора в Москве и в Санкт-Петербурге в феврале зафиксировано на 37-40% заболеваний пневмонией больше, чем это было в феврале минувшего года. О чем это говорит? Либо это говорит о том, что россияне заболевают и подхватывают пневмонию, а это серьезное воспалительное заболевание, либо это не выявленный коронавирус.

С учетом бардака и того, что чиновники привыкли скрывать всю информацию, начиная еще с дочернобыльских времен, думаю, что число инфицированных, болевших и умерших на много выше, чем говорит официальная пропаганда. Есть даже такая шутка, когда спрашивают у врача, сколько вы провели тестов? Отвечает - 28. А сколько выявили заболевших? 28. Понятно, провели бы больше тестов, выявили бы больше больных.

До позавчерашнего дня в России было невозможно добровольно пройти тестирование. Невозможно, даже за деньги. О чем можно дальше говорить? А инкубационный период коронавируса продолжается до трех недель. Весь этот период человек будет заражать. Я сам знаю таких людей, которые приехали из Италии, пошли проверятся, а им ответили: "Свободны, вот когда заболеете - тогда и приходите". О каком контроле можно говорить при таком подходе?

Поэтому я согласен с Соловьем, что масштабы драмы значительно более серьезные, чем о них рассказывают официально. Вот в Болгарии на сегодня 93 инфицированных. Поименно известно, где и сколько. В России 146 млн, а в Болгарии - 6. Население России в 20 раз больше, чем в Болгарии, а число инфицированных практически одинаковое. Ну, такого же не бывает.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Геннадий Гудков Геннадий Гудков
Темы
Коронавирус российская пропаганда
Место
Россия
Теги
Новости России вирус пропаганда
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
14
Смешно
23
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Это точно для украинцев инфа. Они проверять не будут. А гудка, за распространение заведомо ложной инфы могут и оштрафовать. Если он эту хрень на рос сайтах прогонит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Южный Гарик
Южный Гарик
Россия одна из 3 стран, которая, имеет собственные тесты на корона вирус и производит их до 100 тыс в сутки, передает еще и другим странам, но по словам этого упоротого, у России не диагностики.... Он видимо заразился майданной бацилой, которая мозг выключает....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Новости России

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги