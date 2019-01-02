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''Это же все знакомые'': появилось жуткое видео с погибшими в Магнитогорске

5.6тЧитать материал на украинском

В Магнитогорске спасатели достали из-под завалов обрушившегося дома тело 14 жертвы.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Mash. На кадрах видно, как погибшего несут на носилках на глазах у собравшихся соседей.

"Посмотрите на них, вы представляете, это же все знакомые. У дома толпа — и там наверняка есть его знакомый, друг или член семьи", — подписано видео.

Магнитогорск

Магнитогорск

МЧС РФ

Как известно, 2 января объявлен днем траура в Челябинской области. В городе же отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, что по данным на 09:55 по киевскому времени обнаружены тела 16 жертв. Отмечается, что по данным МЧС 25 человек все ещё не нашли.

Новости
Все же теракт? Всплыло еще одно видео с места взрыва маршрутки в Магнитогорске

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома. Официальная причина — взрыв бытового газа.

Позже в том же городе взорвалась и загорелась маршрутка. Погибли трое.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Теги
Новости Россиивзрывывзрыв
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Дейман Алон
Дейман Алон
Кацапское мясо протухло говном - его на обычном кладбище хоронить нельзя!
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Дейман Алон, это ты живьем гниешь, недобитая мразь, а те тела промерзли насквозь потому что температура в городе минус 20-27
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