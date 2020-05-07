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8 мая • обновлено в 03:02
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Листовка из России о Дне победы и коронавирусе рассмешила сеть

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В России на улицах распространяют листовки ко Дню победы 9 мая, на которых советский солдат побеждает антропоморфный коронавирус COVID-19.

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Фото такой листовки опубликовал в Twitter пользователь "Մιtαuskαs на карантине" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Листовка посвящена 9 Мая

Листовка посвящена 9 Мая

"Деды коронавирус побеждали... Даже не знаю, как и комментировать эту шизофрению", – написал он.

Возле рисунка напечатан стих некоего А.В. Борисова. В нем говорится, что сейчас волонтеры, медсестры, врачи, дворники и слесари работают "на передовой", как и солдаты в 1945 году.

"Деды коронавирус побеждали!" Листовка из России ко Дню победы рассмешила сеть

Twitter/Մιtαuskαs на карантине

В сети удивились такой трактовке праздника.

"Не понял, 9 мая теперь день победы совка над коронавирусом?", "Кровь из глаз... Только от текста...", "Так вирусу пупырышки нужно было в виде свастики завернуть", – пишут комментаторы.

"Деды коронавирус побеждали!" Листовка из России ко Дню победы рассмешила сеть

Скрин комментария

"Деды коронавирус побеждали!" Листовка из России ко Дню победы рассмешила сеть

Скрин комментариев

Как писал OBOZREVATEL, в России планируют с размахом отпраздновать День победы 9 мая, несмотря на карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Темы
Коронавирус День Победы
Место
Россия
Теги
победа вирус
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Расея международный чемпион мира по многократному пробитию дна даже там, где дна казалось бы быть не может))))
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