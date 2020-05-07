"Деды коронавирус побеждали!" Листовка из России ко Дню победы рассмешила сеть

В России на улицах распространяют листовки ко Дню победы 9 мая, на которых советский солдат побеждает антропоморфный коронавирус COVID-19.

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Фото такой листовки опубликовал в Twitter пользователь "Մιtαuskαs на карантине" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Листовка посвящена 9 Мая

"Деды коронавирус побеждали... Даже не знаю, как и комментировать эту шизофрению", – написал он.

Возле рисунка напечатан стих некоего А.В. Борисова. В нем говорится, что сейчас волонтеры, медсестры, врачи, дворники и слесари работают "на передовой", как и солдаты в 1945 году.

Twitter/Մιtαuskαs на карантине

В сети удивились такой трактовке праздника.

"Не понял, 9 мая теперь день победы совка над коронавирусом?", "Кровь из глаз... Только от текста...", "Так вирусу пупырышки нужно было в виде свастики завернуть", – пишут комментаторы.

Скрин комментария

Скрин комментариев

Как писал OBOZREVATEL, в России планируют с размахом отпраздновать День победы 9 мая, несмотря на карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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