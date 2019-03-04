В Германии карнавал – круглый год. Я думал, что в достаточной мере разбираюсь в вопросах влияния России на нашу страну, но в тоже время упускал из виду настоящее "бревно" в собственных глазах: попробуйте угадать, кто возглавляет комиссию по избавлению ФРГ от угля как энергоносителя, от чего, собственно, в немалой степени зависит, сколько же природного газа нам нужно будет покупать в будущем, и прежде всего, газа из России: никто другой как Маттиас Плацек, приятель Герхарда Шрёдера и один из главных и самых важных лоббистов Путина в Германии*.

Владимир Путин и Ангела Меркель

В общем, то, что происходит в нашей стране, могло бы показаться комичным и быть поводом для смеха, если бы от всего этого в действительности - не хотелось заплакать. И я едва ли сомневаюсь в том, что в Кремле над нашим в лучшем случае простодушием, а в худшем — над нашей банальной глупостью на самом деле "ржут". В том числе, и над тем, что многие немцы полагают, что и после строительства трубопровода "Северный поток 2" Москва будет продолжать транспортировать газ через Украину, о чем фрау Меркель в своей недавней мюнхенской речи сообщила как о факте, как о решенном деле. А потом на всю эту странную фантазию из Москвы официально пришел "неожиданный" и явно неприятный "отлуп": типа размечтались!

Впечатление, что мы в Германии переживаем несмешную вариацию сюжета одной швейцарской драмы "Бидерман и поджигатели": в которой рассказывается о том, что один город страдал от поджогов и вот по поводу поджигателей все и всё знали и понимали, но поделать ничего не могли. И вы догадываетесь почему? Правильно, потому что боялись - и внушали себе, что поджигатели - на самом деле только шутят и ничего плохого не делают.

Одним словом, хочется сказать известную фразу, лишь изменив название страны: "Германия, ты одурела!"

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