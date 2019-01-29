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''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

1.8тЧитать материал на украинском

Жители Санкт-Петербурга вызвали негодование в сети кощунственными акциями, которые они посвятили дню снятия блокады Ленинграда.

Реконструкторы дошли до того, что имитировали лежащих на улице людей в голодном обмороке, а также проводили тематические игры о трагедии. Об этом рассказал на своей странице в Facebook российский журналист Александр Тверской (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Празднование дня снятия блокады продолжается. Это Питер. Девушка позирует на фоне блокадных декораций, имитируя упавшую в голодный обморок. Могут повторить", — написал он.

Реконструкция блокадного Ленинграда

Реконструкция блокадного Ленинграда

Михаил Огнев

Во втором посте Тверской показал фрагмент российских новостей, в котором ведущая рассказывала о викторине "125 грамм хлеба", которую также провели в Санкт-Петербурге. За правильные ответы в игре возле местного молодежного центра людям выдавали пайку хлеба, которая была положена жителям блокадного города. Кроме того, там в целях развлечения устроили стрельбы из снайперской и противотанковой винтовки. Мишенями были муляжи немецкого танка и офицера Вермахта. В конце всем участникам действия раздали письма-"треугольники" с фронта.

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"А-а-а, викторина "125 грамм хлеба". Викторина. Они е*анутые наглухо. Еще в качестве развлечений в честь снятия блокады Ленинграда можно было пострелять из винтовки по офицеру Вермахта", — возмутился из-за циничного сюжета Тверской.

Журналиста поддержали и его подписчики, которые высказали свое отношение к происходящему в острых комментариях.

"Блокада головного мозга в государственном масштабе. Скоро картонные газовые камеры установят и будут там позировать и устраивать представления", "Безумные существа. Запредельная эмоциональная тупость", "Надо было подойти и кусок мяса из ж*пы вырезать. Чтобы уж точно, как в блокаду", "Нет предела скотству", "Кощунство", "Зачем такой сарказм, может быть, ей действительно плохо от недоедания? Это ж Россия, детка, могут и повторить", — пишут люди.

''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

"Маразм крепчает! Их уже выпустили из психбольницы?", "Ну, на роль человека, который упал в голодный обморок она точно не подходит, вон ляхи какие! А вообще это уже открытая деградация", "Это кощунство. Трагедию превратили в фарс", "Притрушенный народ", "Этот идиотизм уже на генетическом уровне. Лечить только кастрацией", "Мы больны, наглухо", — не утихают возмущения в обсуждениях под постами Тверского.

''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокадного Ленинграда

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин 27 января громко оскандалился во время посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге. Явившись на мероприятие к 75-летию снятия блокады Ленинграда, он начал поздравлять собравшихся людей "с праздником", чем вызвал волну негодования.

Также россиян возмутил военный парад в Санкт-Петербурге, который они назвали плясками на костях и устроили бурную дискуссию по этому поводу в сети. Люди напомнили, что нигде в мире не устраиваются парады в день памяти жертв Холокоста, которых также чтят 27 января.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Александр Тверской
Место
РоссияСанкт-Петербург
Тег
Новости России
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Что неприятно нацисты смотреть на зверства ваших предков?
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CARGO 100
CARGO 100
Бандери прийде - порядок наведе ... Откуда вы его ведёте, дауны?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сам организовал, сам заснял, сам выложил. Хавайте рагули
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