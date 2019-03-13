Экономика США, в любом случае, выдержит новую гонку вооружений с меньшими проблемами, чем это будет в российской экономике. Ее производительность труда в 4 разы меньше, чем американская. Производственная мощность и население – что угодно и по всем параметрам Россия уступает США. Несмотря на замечательные мультфильмы, которые нам показывают в последнее время, Россия уступает США во всем. И весь этот агрессивный пыл в последние месяцы основан только на одном – ядерном оружии. Хотя и в этом Россия тоже уступает Америке.

Но, тем не менее, у Москвы есть план победы, основан на ядерном шантаже. Грубо говоря, предполагается, столкновение российских и натовских войск, или же вторжение российских войск в Прибалтику, где тоже есть "угнетенные российские жители, доведенные до отчаяния, на помощь которым можно послать зеленых человечков". Но силы НАТО намного сильнее российской армии и они окажут ей намного эффективное сопротивление.

Сергей Лавров и Йенс Столтенберг

И в этот момент Путин скажет: или вы отступаете и признаете свое поражение или я применю ядерное оружие. Это преимущество бандита. Он полагает, что в ответ на это, испугавшийся за миллионы жизни европейцев и американцев Запад отступит и капитулирует.

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Примерно такое мнение у путинской верхушки, которое они и не скрывают. Оно изложено в десятках публикаций и кроме того Москва периодически занимается ядерным шантажом. И при украинской кампании присутствовал ядерный шантаж. В том историческом воспоминании "возвращения Крыма в родную гавань", Путин рассказывал об этом с большим удовольствием. У него просто глазки блестели. Что вот, на всякий случай, я привел в полную боеготовность ядерные силы. Между прочим, это одна из причин, почему украинская армия не оказала сопротивление в Крыму. Это помимо того, что тогда в Киеве просто не было власти и было сомнение, что ее приказы будут выполняться.

Между прочим, таких угроз в Советском Союзе не было. Путин на много опаснее, чем поздние кремлевские лидеры. После Карибского кризиса и США и Америка, поняли, что ядерное столкновение грозит взаимному уничтожению и уничтожению всего человечества. В последний момент это поняли Кеннеди и Хрущев и отступили, отшатнулись от пропасти. После советские и американские лидеры ядерными бомбами друг у друга перед носом никогда не размахивали.

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Это гопник из питерской подворотни возвел ядерный шантаж в самый главный инструмент внешней политики. Так что я бы опасался не так гонки вооружений, сколько возможного использования ядерного шантажа в какой-нибудь новой внешнеполитической авантюре Путина. Тем более, что сейчас его власть пошатнулась, путинский миф умер, его поддержка обрушивается.

Тревожным было совершенно чудовищное заявление начальника Генштаба Герасимова, что любой протест политической России координируется с возможными ядерными атаками американцев на наши жизненные центры. Фактически, в стране вводится военное положение.

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