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Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Журналист, политический деятель Все статьи автора

Путин фактически заключил сделку с Зеленским

32.5т

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014-м году у него были некие договоренности с президентом США Бараком Обамой по Украине, которые тот не выполнил

Все, что наговорил Владимир Путин режиссеру Стоуну – это такой же бредовый поток сознания, как и все остальное, что он несет в последние время. Путин, кстати, резко усилился. С его стороны нарастают месседжи о червяках, которые выползают из ветряных двигателей. То он рассказывает о совокуплении глистов, об абхазской республике, которая поглотила грузинскую и т.д. Какое-то тяжелое у него психическое состояние.

Теперь о том, что глава РФ рассказал о неких договоренностях с Обамой. Во-первых, по телефону никакие секретные договоренности не делаются, и если о чем-то люди говорят в телефонном разговоре, всегда у каждого возникает свое понимание сказанного. Во-вторых, Путину и не нужно было заключать никаких сделок с Обамой. Его политика в отношении Украины его всегда устраивала с первого и до последнего дня президентства Обамы.

Обама не одобрил захват Крыма заранее потому что Путин ни с кем не делился такими планами. Уже после аннексии появилось синхронное заявление тогдашнего американского президента, лидера свободного мира, и генсекретаря НАТО, что да, они ее осуждают, но военной реакции Запада не будет потому, что Украина не является членом НАТО. И что тут могло не устроить Путина?

Владимир Путин и Барак Обама

Владимир Путин и Барак Обама

ИноСМИ

До самого конца Обама отчаянно сопротивлялся предоставлению Украине оружия. Нам всем повезло с избранием Трампа, хоть это и парадоксально. Да, Трамп является большим поклонником Путина, чем Обама, и старался всячески услужить ему. Но его избрание вызвало такое негодование демократов и всего американского политического истеблишмента, что они развернули борьбу против него. Самым уязвим местом Трампа была вот эта его путинофилия, поэтому демократы отчаянно набросились на Путина и политика США в целом при Трампе гораздо более благоприятна по отношению к Украине. Ее проводит не Трамп, а Курт Волкер, большой друг Украины.

И последнее, что хочу сказать про Обаму – это его знаменитое интервью журналу "Атлантик" в последний год его президентства. Тогда он сказал примерно такое: "Ну что же поделать? Русским гораздо больше хочется изнасиловать Украину, чем нам ее защитить. И ничего с этим не поделать". Вот такая философия.

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Зеленский начинает напоминать Путина

Политика Обамы по Украине полностью удовлетворяла Путина и никаких секретных сделок по телефону заключать с ним не надо было. Вот с Трампом он до последнего времени стремился это сделать и обе стороны были к этому близки. Эта сделка серьезно обсуждалась во время визита госсекретаря Помпео в Москву. Помощник президента России Ушаков тогда неожиданно проболтался в кадрах их прощания после окончания встречи. Он сказал, что американцы просили нас, чтобы мы помогли им в разрешении некоторых их проблем – в Венесуэле, Сирии, Иране. Но мы пока не поняли, а что мы за это получим в ответ.

Ясно, что получить они хотели какую-то поддержку по Украине и возможно, решили бы этот вопрос на саммите G-20 в Осаке. Но последние события показывают, что Путину это уже неинтересно. За эту сделку нужно было что-то заплатить Трампу. А зачем это делать, если все, что он хочет получить по Украине, у него и так постепенно получается и без всякого Трампа. Это и результаты украинских выборов, и риторика президента Зеленского и его ближайших сотрудников на тему Минских соглашений.

В общем, складывается впечатление, что власть Украины, которая окончательно оформится в результате выборов в Раду, будет готова реализовать путинскую интерпретацию этих соглашений. Да и вообще во время всей президентской кампании Зеленский позиционировал себя, как некий лидер партии мира, который противостоит некой партии войны. Во время этой кампании, а сейчас это делают СМИ Медведчука и близкие к нему по духу олигархи, в украинское сознание внедряется два тезиса – Украина тоже виновата в этой войне и второе, самое главное, – это не только агрессия России, это и гражданский конфликт.

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Зеленский проводит опасный эксперимент над Украиной

Все, Путину больше ничего и не нужно для внедрения этих двух мемов в украинское сознание. Затем он приступит к реализации своего плана по вталкиванию в политическое поле Украины этой Лугандонии, ничего там не изменив. Все, на что Путин мог бы рассчитывать при сделке с Обамой или Трампом, он получает в результате сделки с Медведчуком и Коломойским, и в значительной степени с Зеленским, который самостоятельной фигурой не является.

Думаю, Зеленский будет выполнять волю людей, приведших его к власти.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Минские договоренности
Персоны
Владимир Путин Барак Обама Дональд Трамп Владимир Зеленский Виктор Медведчук Петр Порошенко
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