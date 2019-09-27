Неудачу на Донбассе российская власть компенсировала Крымом. Путин вовремя остановился. Когда он понял, что дальнейшее продвижение чревато тысячами гробов, которые вернуться в Россию, он остановился. Поэтому Донбасс не воспринимается как поражение. Да, это неудача, но в общественном мире и сознании она так не воспринимается.

Поражением для Путина было изгнание из G-8, но сейчас мы видим, что его зовут обратно. Статус Путина, как лидера в мире, покачнулся на какое-то время. Было в Австралии, с ним старались не говорить, но теперь он снова вернулся в круг уважаемых людей – Трам, Макрон…

Новости Нелегитимный Путин

Если вы посмотрите, то большинства руководства "Роснефти", государственной компании, из 11 человек – 7 иностранцы. Вот на это обращают внимание. Вот как только они все выедут – это будет политическое поражение. Если начнут по-настоящему арестовывать счета олигархов, тогда да, это поражение. Но пока всем этим даже не пахнет.

Нужно слишком много, чтобы основная масса сочла, что от диктатора нужно избавляться.

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