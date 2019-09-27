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27 сентября • обновлено в 08:52
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Гарри Каспаров
Гарри Каспаров
Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Все статьи автора

Путин вернулся в круг уважаемых людей

Неудачу на Донбассе российская власть компенсировала Крымом. Путин вовремя остановился. Когда он понял, что дальнейшее продвижение чревато тысячами гробов, которые вернуться в Россию, он остановился. Поэтому Донбасс не воспринимается как поражение. Да, это неудача, но в общественном мире и сознании она так не воспринимается.

Поражением для Путина было изгнание из G-8, но сейчас мы видим, что его зовут обратно. Статус Путина, как лидера в мире, покачнулся на какое-то время. Было в Австралии, с ним старались не говорить, но теперь он снова вернулся в круг уважаемых людей – Трам, Макрон…

Новости
Нелегитимный Путин

Если вы посмотрите, то большинства руководства "Роснефти", государственной компании, из 11 человек – 7 иностранцы. Вот на это обращают внимание. Вот как только они все выедут – это будет политическое поражение. Если начнут по-настоящему арестовывать счета олигархов, тогда да, это поражение. Но пока всем этим даже не пахнет.

Нужно слишком много, чтобы основная масса сочла, что от диктатора нужно избавляться.

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Автор
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
В мире довольно много примеров, когда выдающиеся спортсмены начинают лезть в политику…. Ни одного хорошего примера, чем это закончилось не видел. Это касается и наших спортсменов и иностранных… Поэтому пусть он и великий спортсмен, пусть и хороший человек… но стал редкостной гнидой… Не сомневаюсь, что виной всему как и всегда деньги.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Долбодятел Каспаров хоть бы посмотрел статистику *Зарубежных поездок Путина* 2017 тод -19, 2018 год - 21, в 2019 год уже 13..... Жаль его ....Лучше бы в шахматы играл... Наверное, что-то с *крышей*
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Kuksov Micha, А зачем он ездил, за санкциями ? Так их вроде "на дом доставляют", стоило суетиться ?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Кстати, у Порошенко в 2018 году было 5 зарубежных поездок.
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Господин Гарри, кто такой "Трам"?
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Spiridonov Alexandr, Кто такой "Пу"? Так это Верховный БогХ к0кёлов!!!)))
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Галушкин Петро, Кто такой "пу", тебе известно ? Пора бы знать, кто такой "Тр".
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