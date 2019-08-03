Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Гарри Каспаров
Гарри Каспаров
Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Все статьи автора

Европа, это вы финансируете режим Путина!

2.4т

На страницах немецкого издания Bild опубликовано открытое письмо Гарри Каспаров министру иностранных дел Германии Хайко Массу.

"... За желанием Путина участвовать в работе Совета стоит жажда реванша за проигранное дело по разрушению авторитета европейских институтов. Присутствие России высмеивает стандарты Совета в области прав человека, чего Путин и добивается. Это выставляет европейских политиков лицемерами, говорящими о справедливости и демократии лишь до тех пор, пока не появится новый газопровод.

Европа, это вы финансируете режим Путина!

Путину нужно купить лояльность, и он нашел подобных Вам услужливых партнеров в Германии и в других частях Европы. Он использует этот политический капитал в учреждениях вроде ПАСЕ так же, как и реальный капитал в проектах вроде "Северного потока-2", реализуемого вместе с Германией. Вашими деньгами напрямую финансируется путинское полицейское государство. Политическое и экономическое участие, используемое Вами как предлог для заключения выгодных сделок с Россией, не модернизирует и не либерализирует Россию; поток идет в другую сторону. Крупнейший экспорт России – это не газ или нефть, а коррупция.

Новости
Путину светит не менее 100 лет тюрмы

Единственное реальное давление на Путина – угроза его власти в России. Единственная настоящая реформа – уход Путина. 25 июня я ответил Вам от имени российского гражданского общества в изгнании. Теперь Вам отвечает гражданское общество из самой России – из тысяч тюремных камер, построенных с Вашей помощью. В одной из них томится лидер оппозиции Алексей Навальный, страдая от внезапной "аллергии", поразившей его после ареста...."

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
Темы
Российская военная угроза Санкции против России Северный поток-2
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 санкции война ПАСЕ
Источник
Источник: Facebook Ивана Тютрина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
9
Смешно
11
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel