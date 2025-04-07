Жителя Николаева приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество со спецслужбами РФ: чем он занимался. Фото

Информатор оккупантов, который шпионил за кораблями Сил обороны возле Николаевского морского порта, получил 12 лет лишения свободы. Предатель шпионил по пунктам портового базирования и направлениям рейдов боевых судов ВСУ и Госпогранслужбы.

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Об этом сообщили прессслужбы СБУ и Офиса Генерального прокурора. Отмечается, что суд назначил фигуранту максимальный срок наказания в соответствии с инкриминируемыми ему статьями Уголовного кодекса Украины.

Информатора задержали по месту жительства в Николаеве в начале 2024 года, когда он вернулся из разведывательной вылазки. Во время обыска в помещении задержанного изъяли мобильный телефон, с которого он контактировал с российским куратором.

Вражеским агентом оказался местный безработный, попавший в поле зрения спецслужб агрессора из-за своих антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

После вербовки мужчина начал выполнять задачи врага. Он обходил прибрежную территорию портового города, где фиксировал пункты портового базирования и направления рейдов украинских боевых кораблей и отмечал соответствующие координаты на гугл-картах.

Также оккупанты надеялись получить от информатора геолокации запасных командных пунктов сухопутных подразделений украинских войск, выполняющих задачи на передовой.

Работая на врага, шпион-маринист в январе 2024 передал через мессенджер Telegram разведывательные данные о местах дислокации военных катеров в Николаевском порту и направлениях их перемещения, а также информацию о размещении военной техники и подразделений ВСУ. При этом он указал точные координаты, позволявшие их стопроцентную идентификацию на местности.

Кроме того, предатель передавал оккупантам информацию о последствиях российских обстрелов Николаева.

Злоумышленнику инкриминировано: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения); чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд назначил ему максимальный срок наказания по этим статьям.

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