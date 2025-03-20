Агент ФСБ, наводивший российские ракеты Х-59 по Чернигову, получил 15 лет тюрьмы: детали дела

Агент ФСБ России, наводивший российские авиационные ракеты Х-59 по Чернигову, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Работник местного завода обходил местность и скрыто снимал потенциальные цели для оккупантов.

Видео дня

Также известно, что он поджег релейный шкаф "Укрзалізниці". О приговоре агенту РФ 20 марта сообщили Служба безопасности Украины и Черниговская областная прокуратура.

Суд вынес решение по доказательной базе военной контрразведки и следователей СБУ.

По данным расследования, мужчина корректировал воздушные удары РФ по северному региону Украины, в том числе с применением ракет типа Х-59.

Основными целями врага были пункты базирования сил обороны Украины на территории Чернигова и его окрестностях.

Чтобы получить координаты военных объектов, ФСБ РФ в августе 2024 года дистанционно завербовала сотрудника местного завода, который искал "легких денег" в Telegram.

Для выполнения вражеской задачи он обходил местность, скрыто фотографировал потенциальные цели и обозначал их геолокации на картах Google.

Собранные разведданные агент через мессенджер передавал российскому куратору с помощью специально созданного Telegram-бота ФСБ.

Кроме того, мужчина добровольно согласился помочь врагу в проведении диверсий на объекте "Укрзалізниці", который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение.

Он заранее разведал местность недалеко от своего места жительства, где подобрал релейный шкаф входного светофора на железнодорожных путях, и, используя зажигательную смесь, поджег его. Стремясь получить деньги, фигурант фиксировал результаты своей работы на телефон.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предателя и провела комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны и документированию разведактивности врага.

На финальном этапе спецоперации СБУ задержала агента по месту жительства в Чернигове.

Во время обыска в его частном доме изъято телефон и планшет с доказательствами преступлений, а также боевую гранату и патроны к стрелковому оружию.

По материалам СБУ злоумышленник признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

Как сообщал OBOZ.UA, о задержании агента ФСБ России в Чернигове СБУ информировала в сентябре 2024 года. Фигурантом оказался 44-летний работник местного завода, который оставлял антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. Ему грозило пожизненное заключение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!