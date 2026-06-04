Житель Винницкой области из-за ревности устроил ДТП с пятью пострадавшими: как его наказал суд. Фото

Суд признал виновным жителя Винницкой области, который из-за ревности намеренно спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими. Мужчина протаранил автомобиль своей бывшей сожительницы, в котором находились взрослые и дети. От сильного удара машина перевернулась.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Отмечается, что злоумышленника приговорили к 12 годам заключения

Угрожал женщине и реализовал свои намерения

По данным следствия, обвиняемый долгое время конфликтовал с женщиной из-за ревности и неоднократно угрожал ей, что намеренно устроит аварию, когда она будет за рулем. Впоследствии он таки совершил это.

Трагедия произошла в мае 2024 года. В тот день женщина везла в школу свою 14-летнюю дочь и двух знакомых подростков в возрасте 15 и 17 лет. Кроме того, в автомобиле находился 60-летний мужчина.

Как установили правоохранители, осужденный решил реализовать свои угрозы и намеренно въехал собственным автомобилем в сторону машины бывшей сожительницы.

От сильного удара автомобиль потерпевшей вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель и четверо пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Экспертизы подтвердили покушение на убийство

В ходе расследования правоохранители провели комплекс судебных экспертиз, результаты которыхподтвердили, что действия мужчины имели признаки покушения на убийство.

На основании собранных доказательств в ноябре 2025 года ему сообщили о подозрении. С тех пор и до завершения судебного разбирательства обвиняемый находился под стражей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. В то же время во время следствия и судебного процесса злоумышленник своей вины не признал.

В Офисе генерального прокурора отметили, что приговор уже вынесен, а собранные доказательства подтвердили умышленный характер действий осужденного и его предыдущие угрозы в адрес потерпевшей.

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