Зеленского призвали восстановить санкции против Куршутова

Известный украинский волонтер и инфлюенсер Игорь Лаченков (Лачен) публично обратился к руководству государства с призывом восстановить санкции Совета национальной безопасности и обороны против бизнесмена Сеяра Куршутова. Инициативу уже поддержали общественные и политические деятели: на сайте правительства зарегистрирована соответствующая петиция, а правоохранительные органы призывают расследовать миллиардные контракты его компаний с оборонными ведомствами Украины.

В своем Telegram-канале Лаченков привлек внимание общества к деятельности Сеяра Куршутова, срок действия персональных санкций против которого тихо истек весной 2024 года. Блогер возмущен тем, что человек с таким шлейфом скандалов продолжает беспрепятственно вести деятельность в Украине и влиять на государственные институты.

"Как такой черт с российским паспортом вообще может спокойно существовать в Украине, и еще и снова лезть в государственные дела?" – отметил Лачен в своей заметке.

По информации волонтера, Куршутов не только имеет гражданство РФ, но и продолжает владеть бизнесом на территории временно оккупированного Крыма, исправно платя налоги в бюджет государства-агрессора. Более того, по словам Лаченкова, после снятия санкций бизнесмен полностью восстановил свое влияние на теневые государственные процессы и фактически "курирует" работу Киевской и Николаевской таможен.

Призыв Лаченкова поддержал общественный деятель, экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука, который обнародовал документальные подтверждения получения Куршутовым российского гражданства в 2014 году. Тука официально зарегистрировал на портале Кабинета Министров Украины электронную петицию с требованием немедленно восстановить санкционные ограничения в отношении Куршутова.

Тука обратился к правоохранительным органам с призывом провести масштабное расследование. Главный вопрос, который поднимает политик: каким образом лицо, имеющее российский паспорт и ранее находившееся в санкционных списках СНБО как "король контрабанды", смогло получить доступ к государственным деньгам во время полномасштабной войны?

Речь идет о том, что структуры, которые связывают с Куршутовым, сумели заключить с государством контракты на сумму около одного миллиарда гривен. По данным расследования "РБК-Украина", компании Куршутова фигурируют в масштабных коррупционных схемах, связанных с обеспечением украинской армии.

В частности, связанные с ним фирмы странным образом стали крупными поставщиками для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи). Сейчас Бюро экономической безопасности (БЭБ) ведет активное расследование по этим контрактам. По данным следствия, стоимость продукции (в частности дронов), которую поставляли компании бизнесмена для фронта, была искусственно завышена более чем на 300%.

Кроме того, расследователи выяснили возможные пути легализации этих сверхприбылей. Деньги от государственных контрактов, вероятно, выводятся за границу и отмываются в Вене. Для этого, по данным СМИ, используется российская парфюмерная франшиза Zielinski & Rozen, официальными владельцами которой в Австрии выступает семья Куршутовых.

Эта же франшиза недавно оказалась в центре еще одного общественного скандала: стало известно, что семья Куршутовых через бренд Zielinski & Rozen выступила официальным спонсором элитного Венского бала. На фоне этих событий, цинизма ситуации и общественного давления, киевский ЦУМ принял принципиальное решение разорвать любые партнерские отношения с этой франшизой, полностью убрав продукцию скандального бренда со своих торговых площадей.