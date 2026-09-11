Затащили мужчину в машину и избили: в Одессе военнослужащий ТЦК получил 7 лет тюрьмы за похищение и пытки

В Одессе военнослужащий территориального центра комплектования получил семь лет лишения свободы за незаконное похищение и пытки мужчины во время мобилизационных мероприятий. Сотрудники ТЦК применили к нему слезоточивый газ, силой посадили в автомобиль, а по дороге в центр комплектования даже избивали.

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Суд признал одного военнослужащего виновным, а также запретил ему занимать должности в органах комплектования. Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда г. Одессы.

Детали дела

По информации следствия, инцидент произошел вечером 2 мая 2026 года в Одессе, когда группа военнослужащих ТЦК проводила мероприятия по оповещению военнообязанных.

Увидев потерпевшего, сотрудники ТЦК попытались его остановить. Мужчина начал убегать и забежал в подъезд многоквартирного дома, однако военнослужащие догнали его, а один из них применил к мужчине слезоточивый газ.

Затем военнослужащие силой поместили его в служебный автомобиль и отвезли в ТЦК.

Во время поездки к гражданину применяли физическую силу и психологическое давление. По данным суда, обвиняемый требовал от потерпевшего лечь на пол автомобиля и сообщить личные данные.

Кроме того, другой военнослужащий ударил мужчину кулаком в туловище. После установления его личности обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ногой в область туловища.

При этом потерпевший неоднократно сообщал, что задыхается, и просил прекратить противоправные действия. Однако физическое и психологическое давление продолжалось. Впоследствии военнослужащие вопреки воле потерпевшего доставили его в ТЦК.

Суд признал действия обвиняемого пыткой, совершенной представителем государства, а также незаконным лишением свободы и похищением человека в составе группы.

Суд подчеркнул, что во время мобилизационных мероприятий военнослужащие не имеют права незаконно применять силу или ограничивать свободу граждан, а их действия должны соответствовать полномочиям, определенным законом.

21 августа 2026 года обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины и безоговорочно признал свою вину. Потерпевший согласился на заключение соглашения, после чего суд проверил его добровольность и соответствие требованиям законодательства.

Решение суда

За незаконное лишение свободы и похищение человека военнослужащему назначили пять лет лишения свободы, а за пытки – семь лет лишения свободы с запретом в течение трех лет занимать должности в подразделениях ТЦК и СП, связанные с мобилизационными мероприятиями. По совокупности уголовных правонарушений суд окончательно назначил семь лет лишения свободы.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств искреннее раскаяние обвиняемого и его активное содействие раскрытию уголовного преступления.

Также суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения. Если апелляция не будет подана, решение вступит в законную силу по истечении этого срока.

Как писал OBOZ.UA, в Луцке сотрудника ТЦК оштрафовали на 17 тыс. грн за неиспользование бодикамеры во время оповещения. Суд установил, что военнослужащий не смог предоставить доказательств, подтверждающих наличие препятствий для использования видеорегистратора до начала мероприятий.

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