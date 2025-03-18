Заказал убийство предпринимателя за 5 тыс. долларов: суд вынес приговор прежнему старости с Полтавщины

Бывший глава одной из территориальных общин Полтавской области признан виновным в попытке заказного убийства местного предпринимателя. Его приговорили к 10 годам заключения.

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Такое решение принял Кобеляцкий районный суд, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Отмечается, что в конце 2022 г. следователи ДБР выяснили, что чиновник активно искал исполнителя из криминальной среды для устранения своего оппонента и предлагал за "работу" 5 тысяч долларов.

По данным СМИ, виновным в покушении на убийство, организованном по заказу, оказался бывший глава Белицкой тергромады Игорь Мостовой.

Чиновник долго конфликтовал с предпринимателем, а впоследствии решил ликвидировать его физически. За убийство он предложил 5 тысяч долларов, согласившись передать деньги "киллеру" в два этапа. Первый "транш" поступил в декабре 2022 года, а второй платеж после фото с убитым оппонентом.

Во избежание преступления правоохранители ДБР провели многоэтапную спецоперацию с использованием технических и агентурных возможностей и инсценировали убийство. Заказчик получил поддельные фотографии с "трупом", а также некоторые личные вещи предпринимателя. За исполненный "заказ" он передал часть денег, после чего его задержали.

Далее дело передали в Национальную полицию, а обвинительный акт по материалам ДБР направили в суд.

Приговор вынесли по статьям о покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Публичное обвинение поддерживали прокуроры Полтавской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 марта Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. Человек будет находиться под стражей 60 дней без права внесения залога.

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