Задержаны 12 человек: на Закарпатье разоблачили банду, которая продавала наркотики и перевозила ухилянтов в Румынию. Фото и видео

Екатерина Дутик
Расследование
5 минут
1,1 т.
На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась торговлей наркотиками и незаконной переправкой ухилянтов в Румынию. Во время операции было проведено 43 санкционированных обыска и задержаны 12 человек в Мукачево.

Изъято почти килограмм наркотических веществ, среди которых амфетамин и сушеный каннабис. О результатах спецоперации сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Как действовала преступная группа

По версии следствия, деятельность группы координировал 34-летний житель Мукачево, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за наркоторговлю. Он распределял роли между участниками и налаживал процессы деятельности внутри преступной группировки.

"Злоумышленники самостоятельно изготавливали психотропы. Двое соисполнителей налаживали сеть для розничного сбыта. Каждый из них, среди прочего, подыскивал новые каналы сбыта, поставляли сбытчикам психотропы для продажи, а также собирали "выручку" от непосредственных торговцев. Последние занимались фасовкой и торговлей", – говорится в сообщении.

Несколько месяцев правоохранители фиксировали факты распространения наркотических веществ среди местных жителей, в частности наркозависимых. Уже после задержания, экспресс-тесты подтвердили, что наркозависимыми были и несколько участников группы.

Переправляли ухилянтов за границу

Кроме этого, участники преступной группы наладили схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Мужчин доставляли на Тячевщину, где они через реку Тиса переправлялись в Румынию. Стоимость "трансфера" стартовала от 5 тысяч долларов за человека.

Правоохранители провели обыски

Задержание и обыски проводили в Мукачево и селе Большой Коропец, где проживали организатор и другие участники группы. Во дворе организатора найдено более полукилограмма метамфетамина, скрытого с целью конспирации.

В общем, по результатам спецоперации изъято почти 1 кг наркотических веществ, в частности метамфетамин и каннабис, оружие, спецсредства, автомобили, более 20 мобильных телефонов и орудия, которые использовались в преступной деятельности. Наличными изъято около 60 тысяч в иностранной валюте и 650 тысяч гривен.

Какое наказание грозит подозреваемым

Три участника группы уже взяты под стражу без права внесения залога, согласно решению следственного судьи Ужгородского горрайонного суда после ходатайства прокуроров.

Еще одному, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более 1,2 млн грн.

"Назначены судебные заседания по рассмотрению мер пресечения другим участникам ОПГ. Прокуратура будет ходатайствовать об их безальтернативном содержании под стражей", – говорится в сообщении.

В зависимости от содеянного и роли каждого, подозреваемым инкриминируется незаконное производство, хранение, перевозка и сбыт психотропных веществ совершенные повторно в составе организованной группы и организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, на Раховщине пограничники вместе с сотрудниками ГСЧС спасли двух мужчин. Они два дня блуждали в горах, потому что хотели попасть в Румынию.

