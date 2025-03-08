Задержали во время совещания: СБУ разоблачила 'крота' ФСБ в Государственном космическом агентстве. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили "крота" ФСБ в Государственном космическом агентстве. Предателя задержали на совещании в Министерстве стратегической промышленности.

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Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ. Мужчине светит пожизненное лишение свободы.

Шпионом оказался работник Государственного космического агентства, который владел секретной информацией об отечественных предприятиях и имел доступ к тайным спутниковым снимкам.

По информации следствия, российская ФСБ завербовала мужчину в 2024 году. С того момента украинская спецслужба фиксировала каждый шаг предателя и его сотрудничество с российскими кураторами.

В СБУ также использовали этого "крота" для проведения дезинформационных операций против врага, и передавали через него ложную, но выгодную для Украины информацию россиянам.

Согласно расследованию, агент был завербован службами РФ через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с врагом. Он согласился на сотрудничество в обмен на денежное вознаграждение, а после ухода на пенсию, летом 2025 года, планировал переехать в Россию на постоянное проживание.

По просьбе ФСБ мужчина собирал и передавал секретную информацию, которой он владел в силу своих должностных обязанностей. Это касалось данных о местоположении объектов военно-промышленного комплекса, производящих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также сведения по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки.

По имеющейся информации, спецслужба РФ ожидала использовать данные для осуществления воздушных ударов по стратегическим объектам в нашей стране. Во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах, которые он использовал для связи с ФСБ.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ задержали агентку ФСБ, которая готовила теракт вблизи ТЦК в Ровно. Злоумышленница планировала оставить взрывчатку возле военного объекта, когда на его территории должно было быть большое количество людей. Контрразведка СБУ задержала женщину, когда она направлялась к месту запланированного теракта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве сотрудники СБУ нейтрализовали агентурную группу российских спецслужб, которые отслеживали перемещение Вооруженных сил Украины и корректировали ракетно-дроновые удары по городу. В ходе операции были задержаны четыре участника. Им грозит от восьми лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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