За экс-военкома Борисова внесено 20 млн грн залога: появились подробности

Бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Евгений Борисов заплатил залог в 20,1 миллиона гривен по делу о самовольном оставлении части. Деньги внесла компания "Эвагрейн".

Точная сумма залога – 20 136 200 гривен. По данным СМИ, суд получил ее во вторник, 4 ноября.

В целом в трех из четырех уголовных производств за Борисова уже было внесено более 100 миллионов гривен залога (ранее – 36 364 000 и 44 420 760 гривен).

Согласно порталу YouControl, ООО "Эвагрейн" было зарегистрировано как юридическое лицо 16.02.2023. Основной вид деятельности – экспортер зерновых и масличных культур из портов Украины.

Борисову избрали меру пресечения (арест с альтернативой залога) по делу о СОЧ 31 октября. Заседание пытались провести еще с 3 октября, но, как утверждает сторона обвинения, Борисов затягивал процесс, не являясь на судебные заседания.

В каких правонарушениях подозревается бывший "военком"

Разоблачение Евгения Борисова началось с журналистского расследования. Несколько СМИ заявили, что его семья во время полномасштабной войны приобрела на побережье Испании недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

В мае 2023 года Государственное бюро расследований начали работу над производством по ч. 5 ст. 426-1 УК (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Борисова отстранили, а потом уволили с ТЦК.

В июле того же года в НАПК заявили, что Борисов присвоил 188 миллионов гривен – это рекордная сумма обогащения незаконным путем.

Вскоре было объявлено официальное подозрение в незаконном обогащении, а также в умышленном уклонении от несения службы. Борисов пытался скрыться: менял номера телефонов и авто, а также местоположение.

В 2024 году два дела против Борисова направили в суд. В частности, о незаконном обогащении и подделке документов, чтобы выехать на отдых в Испанию и на Сейшелы вместо службы. В марте 2025-го ГБР завершило досудебное расследование, направив материалы в суд.

Как писал OBOZ.UA, следствием установлено, что экс-чиновник подделал документы для получения статуса раненого во время защиты Украины. Евгений Борисов оформил себе небоевую травму, полученную не при исполнении служебных обязанностей, как связанную с боевыми действиями.

