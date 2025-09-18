'Приписал' себе травму, чтобы получить деньги и отпуск: в деле скандального экс-военкома из Одессы всплыли новые детали

Завершено расследование уголовного производства в отношении скандального экс-военкома из Одессы, который приписал себе травму, чтобы получить деньги и отпуск.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Речь идет о бывшем военкоме Евгении Борисове.

Что установило следствие

Следствием установлено, что экс-чиновник подделал документы для получения статуса раненого во время защиты Украины. Он оформил себе небоевую травму, полученную не при исполнении служебных обязанностей, как связанную с боевыми действиями.

"На основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 250 тысяч гривен. Также благодаря этому решению он получил 5 месяцев отпуска для лечения, который он использовал среди прочего для отдыха за границей и приобретения недвижимости в одной из стран ЕС", – отметили в ГБР.

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении по следующим статьям:

ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период),

ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа),

ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Что передали в управление АРМА

По данным ГБР, суд передал в управление АРМА дом площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 тыс. евро в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и жене бывшего военкома.

Также суд передал АРМА автомобили MERCEDES-BENZ EQV стоимостью 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 млн грн. Ими владели жена, мать и теща бывшего военкома.

Какое наказание ждет Борисова

В ГБР уточнили, что санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"После ознакомления с материалами дела стороной защиты оно будет передано в суд. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона", – подытожили в ведомстве.

Что предшествовало

ГБР подозревает Борисова в незаконном обогащении, также военкому инкриминируют неявку на работу без уважительных причин во время военного положения и уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения. Санкции этих трех статей предусматривают лишение свободы до 10 лет.

По данным правоохранителей, мать военкома ранее стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости, она приобрела еще автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Не хуже обстояли дела в разгар войны и у тещи Борисова. По данным следствия, она в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных доходов законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость – офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро. Законных источников подобных доходов она не имела.

В июне 2023 года, когда стало известно о роскошном имении семьи Борисовых в Испании, его уволили с должности. Впоследствии у него обнаружили еще 188 млн грн и сына в СБУ.

22 июля Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении, после чего скандальный военный комиссар исчез. Накануне же, 24 июля, его поймали в Киеве и поместили под стражу: пытаясь скрыться от следствия, бывший чиновник прибегал к конспирации – менял номера телефонов и авто, а также места пребывания.

Впоследствии Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для скандального военкома Евгения Борисова. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине подали иск о гражданской конфискации активов экс-начальника ТЦК и СП в Харькове на сумму 3,4 млн грн, поскольку он не имел законных доходов для покупки люксовых авто. Несмотря на то, что машины оформлены на тещу, следствие доказало, что фактически ими пользовалась семья чиновника.

