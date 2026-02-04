За экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко внесли залог в 10 млн грн: подробности дела

За бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет, внесли залог в размере 10 миллионов гривен. Средства перечислили 2 февраля, не сам подозреваемый, а другое лицо.

В то же время за второго фигуранта дела залог так и не внесли. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда в комментарии для медиа.

Суд определил для экс-главы ГПСУ меру пресечения в виде залога еще в конце января. Речь идет о сумме 10 млн грн, которую прокуроры считали минимально допустимой, учитывая масштаб и системность возможных преступлений. По данным следствия, Дейнека может быть причастен к организации незаконной переправки табачных изделий через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.

Другому подозреваемому по делу – начальнику отдела пункта пропуска Госпогранслужбы – суд определил залог в 2 млн грн, однако эти средства по состоянию на сейчас внесены не были.

Следствие установило, что в 2023 году группа лиц при содействии высокопоставленных чиновников ГПСУ наладила схему систематического взяточничества, связанную с контрабандой сигарет. По версии правоохранителей, незаконная переправка товаров осуществлялась через государственную границу в ЕС с использованием служебного положения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в материалах Национальное антикоррупционное бюро Украины в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Государственная пограничная служба Украины Сергей Дейнеко содержатся видеоматериалы, на которых зафиксировано задержание партии нелегальных сигарет за пределами Украины.

