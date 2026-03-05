'Я тоже хочу выйти на свободу': подозреваемый в убийстве Фарион попросил изменить меру пресечения и вспомнил о коррупционерах

Шевченковский суд Львова оставил без изменений меру пресечения Вячеславу Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Обвиняемый будет оставаться под арестом без права внесения залога до 4 мая 2026 года.

Во время заседания Зинченко просил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест, ссылаясь на случаи, когда другие подозреваемые остаются на свободе. Об этом сообщает "Суспільне".

Во время судебного заседания прокурор Дмитрий Петлеваный аргументировал необходимость продления содержания под стражей, отметив, что риски, которые стали основанием для применения меры пресечения, не уменьшились, а наоборот – увеличиваются. По его словам, Зинченко может уклоняться от явки в суд и совершить другие уголовные правонарушения.

Сам обвиняемый назвал арест несправедливым.

"Когда я сижу в СИЗО, я включаю телевизор и вижу, что по делу "Мидас" у нас есть прецеденты, когда люди избежали ответственности, но их сообщники все равно выходят из СИЗО и свободно передвигаются по стране. Когда я вижу, что Тимошенко свободно передвигается по стране, Крупа свободно передвигается по стране, госизменники выходят под домашний арест, коллаборационисты избегают ответственности за счет того, что их меняют в Россию. А я в это время должен сидеть. Я хочу чувствовать справедливость, если сижу я — то пусть сидят все остальные подозреваемые. Но если все остальные обвиняемые и подозреваемые выходят на свободу, я тоже хочу выйти на свободу", - сказал он.

Он отметил, что находится в СИЗО без нарушений, не пытался давать взяток и не скрывался после убийства, которое произошло 19 июля. Он подчеркнул, что проживал по месту прописки, покупал абонементы, посещал спортзал и автошколу, а также приобрел билет на поезд домой, то есть никаких попыток побега не предпринимал.

Зинченко просил суд изменить меру пресечения на более мягкую, аргументируя это тем, что арест якобы не нужен для обеспечения правосудия, а лишь ограничивает его свободу. Он отметил, что готов выполнять все обязанности во время домашнего ареста, приходить на суды и соблюдать требования.

Адвокат Игорь Сулима поддержал позицию подзащитного, отметив, что риски влияния Зинченко на свидетелей или другие уголовные действия не подтверждены доказательствами. Адвокат потерпевшей Наталья Романик, наоборот, отметила, что Зинченко пытается ввести суд в заблуждение и подчеркнула, что к нему должна оставаться примененной жесткая мера пресечения.

Суд частично удовлетворил ходатайство обвиняемого, разрешив допрос свидетеля, однако отказал в допросе специалистов и эксперта-баллиста, оставив последнее ходатайство открытым. Следующее заседание назначено на 18 марта 2026 года в 12:30.

Дочь погибшей Ирины Фарион, София Лицо, прокомментировала заседание, отметив, что Зинченко "должен сам отвечать за свои поступки" и подчеркнула необходимость соблюдения справедливости. Предыдущие заседания по делу неоднократно переносили из-за отсутствия адвокатов обвиняемого.

Как сообщал OBOZ.UA:

Нападение на Ирину Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный мужчина выстрелил в нее и скрылся, а сама она впоследствии умерла в больнице. Уже 25 июля подозреваемого задержали в Днепре, а 26 июля суд избрал ему меру пресечения без права залога.

Позже дочь погибшей и представители потерпевших требовали переквалифицировать обвинение на более тяжкую статью, предусматривающую возможность пожизненного заключения.

26 декабря в Офисе Генерального прокурора подтвердили, что квалификацию изменили – теперь речь идет об умышленном убийстве, связанном с выполнением гражданского долга и мотивированном национальной нетерпимостью, а также о незаконном обращении с оружием.

