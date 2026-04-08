Взрыв должен был произойти утром: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку российских спецслужб устроить теракт в Киеве. Враг готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины, который должен был спровоцировать панику в обществе.

Видео дня

Завербованного ФСБ исполнителя теракта разоблачили и задержали на этапе подготовки к преступлению. Подробности раскрыли в СБУ.

Что известно

Благодаря действиям на опережение, еще один теракт, который готовили российские спецслужбы, удалось предотвратить.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить теракт в Киеве и спровоцировать панику среди жителей столицы. По результатам действий на опережение задержан агент ФСБ, который готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины. Как установило расследование, злоумышленник планировал взорвать мужчину возле его дома с помощью самодельной бомбы дистанционного действия", – говорится в сообщении.

Реализовать преступный план исполнитель должен был утром – когда потенциальная жертва выйдет из подъезда, чтобы ехать на работу.

Помешали убийству стали спецназовцы, которые задержали вражеского агента после проведения им доразведки на месте будущего теракта.

В СБУ рассказали, что для совершения покушения оккупанты завербовали жителя временно оккупированной Донетчины. Его куратором стал представитель подразделения ФСБ, специализирующегося на диверсионной деятельности и терактах на территории Украины. Его личность уже установлена.

Получив указания от куратора, вражеский агент приехал в Киев, поселился в съемной квартире и начал отслеживать места пребывания и маршруты перемещения потенциальной жертвы.

"Для конспирации во время наружного наблюдения фигурант регулярно менял внешность и одежду. Весь процесс подготовки покушения координировал с куратором от ФСБ с помощью анонимного чата в мессенджере", – рассказали в Службе.

При обыске у задержанного изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с РФ.

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

(государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на теракт).

За работу на врага ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

"Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными. Если к вам обращаются с сомнительными предложениями, вы увидели подозрительные предметы и лиц или получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницы в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки, сообщайте об этом СБУ", – призвали украинцев в Службе.

Сообщать о попытках вербовки врагом можно через:

чат-бот "Спали" ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot;

по короткому номеру 1516;

на Email: [email protected].

Как сообщал OBOZ.UA, также 8 апреля стало известно, что сотрудники СБУ задержали супругов агентов РФ, которые готовили теракт в центре Харькова. Так враг планировал вызвать панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом городе.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленников и задержали агентов в областном центре во время подготовки взрывчатки в съемной квартире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!