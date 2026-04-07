Завербовали через сына: СБУ задержала 'двойного' агента, который шпионил для ФСБ и ГРУ на оборонном заводе Днепропетровщины. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской области еще одного российского агента. Им оказался инженер стратегического оборонного завода, который одновременно шпионил для ФСБ и ГРУ.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Россияне завербовали чиновника через его сына, который находится в тюрьме на территории РФ за совершение наркопреступлений.

Что известно

Как информируют силовики, в обмен на обещания амнистировать сына, агент должен был собрать и передать россиянам секретные сведения о выполнении оборонного заказа. Для этого он планировал использовать свой доступ к государственной тайне и к специальным цехам завода.

"Спецслужбисты надеялись получить от него геолокации высокотехнологичных помещений и производственной промзоны предприятия, по которым враг готовил баллистические удары", – говорится в сообщении.

Силовики заблаговременно разоблачили его разведывательную активность, после чего его арестовали по месту работы. В ходе расследования было также установлено, что фигурант должен был найти среди коллег и охраны завода потенциальных "кандидатов в вербовку" в российскую агентуру. У него изъяли смартфон с доказательствами работы на российские силовые ведомства. Ему сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!