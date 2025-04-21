Выдали себя за военнослужащих ТЦК: в Одесской области раскрыты преступники, которые избили и похитили мужчину. Фото

На трассе возле Черноморска в Одесской области трое мужчин в военной форме требовали документы у 41-летнего велосипедиста. Они избили его и затолкали в автомобиль, представившись сотрудниками ТЦК.

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Об этом сообщает полиция Одесской области. Полиция немедленно задержала преступников. Потерпевший успел сообщить о происшествии на спецлинию 102.

"Правоохранители выяснили, что сообщники не имеют никакого отношения к службе в ТЦК и СП, а являются членами одной из местных общественных организаций, которая не наделена властными полномочиями для проведения мобилизационных мероприятий", – отмечают в полиции.

Полиция изъяла у задержанных автомобиль, в котором они перевозили потерпевшего, а также документы, подтверждающие их членство в общественной организации, и другие вещи, которые могут помочь в расследовании.

Преступники, которые оказались жителями Одессы и Одесского района в возрасте 22, 25 и 27 лет, действовали совместно по предварительному сговору. Как сообщила заместитель начальника следственного отдела полиции Ирина Яблонская, подозреваемым предъявлены обвинения в самовольном присвоении властных полномочий и незаконном лишении свободы.

Они также обвиняются в том, что во время задержания потерпевшего причинили ему физическую боль. За эти преступления им грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, а за дело отвечает Черноморская окружная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA, Харьковский ОТЦК и СП прокомментировал инцидент, во время которого сотрудники учреждения наехали автомобилем на велосипедиста. Там отметили, что военные остановились, чтобы помочь гражданину, но тот покинул место происшествия.

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