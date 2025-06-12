Враг пытался завербовать школьницу: СБУ и Нацполиция предотвратили масштабный теракт в центре Ивано-Франковска. Фото

Правоохранители в Ивано-Франковске предотвратили машстабный теракт, который был запланирован российской ФСБ. Избежать трагедии удалось благодаря 15-летней девушке, которая вовремя сообщила о намерениях россиян завербовать ее для совершения преступления.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины в четверг, 12 июня. Спецслужбы страны-агрессора хотели взорвать самодельное взрывное устройство в центральном парке Ивано-Франковска, а создать его и принести на место должна была сама школьница.

Предотвратили масштабный теракт контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция Украины.

"Планы врага удалось сорвать благодаря 15-летней местной школьнице, которая заблаговременно обратилась к чат-боту СБУ "Спали" ФСБшника" и сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее для совершения теракта. По материалам дела, на мессенджер девушки вышел сотрудник российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество", – рассказали в ведомстве.

По инструкции оккупантов девушка должна была изготовить взрывное устройство, "усилить" его гайками, спрятать в термос и в час-пик принести в парк.

Сотрудники ФСБ планировали дистанционно взорвать СВП вместе со школьницей. Россияне, как отметили в СБУ, задумали убить как можно больше людей в центре города, а также ликвидировать "исполнительницу" как "лишнего свидетеля".

"Когда девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города, российский спецслужбист начал угрожать тем, что "сдаст" ее в СБУ. Впрочем, украинские правоохранители сопровождали каждый шаг несовершеннолетней. Благодаря этому удалось не только предотвратить теракт, но и задокументировать весь процесс его подготовки - от вербовки школьницы до попытки ее подрыва рашистами", – добавили в СБУ.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Сейчас устанавливаются личности россиян, которые могли быть причастны к организации теракта.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области задержали агента ФСБ РФ, который помогал врагу готовить новый удар по региону. Оккупанты завербовали 57-летнего местного жителя через Telegram-канал.

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