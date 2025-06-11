Искал авиабазы: СБУ задержала агента ФСБ, собиравшего данные для ударов РФ по Львовщине. Фото

Во Львовской области задержали агента ФСБ РФ, который помогал врагу готовить новый удар по региону. Оккупанты завербовали 57-летего местного жителя через Telegram-канал.

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Теперь предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации Службы безопасности, главной задачей агента был поиск военных авиабаз на территории Львовской области. Чтобы выявить координаты аэропортов, предатель объезжал местность на своем автомобиле и пытался найти аэродромы, которые, по его мнению, могла использовать армейская авиация.

Во время разведывательной деятельности злоумышленник фотографировал военные объекты с привязкой к местности и обозначал соответствующие геолокации на Google-картах. После этого фигурант дела обобщал собранные данные и готовил "отчет" для куратора из ФСБ.

Мужчина общался с российскими оккупантами через анонимный чат в мессенджере. После каждого сеанса связи он тщательно удалял переписку. Несмотря на такие меры конспирации, киберспециалисты СБУ все равно уличили предателя, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. По результатам обыска у задержанного изъят телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала российского агента, которая призывала к созданию "буферных зон" на территории нашей страны. Женщина также наводила российские воздушные удары РФ на Харьков.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух информаторов страны-агрессора России, которые сообщали врагу данные о боевой авиации Сил обороны. Фигурантами оказались 34-летняя безработная и мобилизованный.

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