Во время обысков у Пискуна на вилле во Франции изъяли €90 тыс., 3 кг золота и 18 элитных часов – СМИ
Во время обысков на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна во Франции правоохранители изъяли значительные суммы наличных, золото и элитные часы. По данным источников, Пискун не смог подтвердить законное происхождение имущества. Французские следователи расследуют возможную легализацию средств, полученных преступным путем.
Об этом сообщает СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальные комментарии сторон пока отсутствуют, расследование продолжается.
Во время следственных действий на вилле Пискуна в пригороде Ниццы французские правоохранители изъяли около 90 тысяч евро наличными, три килограмма золота в слитках и 18 часов элитных брендов общей стоимостью более одного миллиона евро. Как отмечается, бывший генпрокурор не предоставил банковских документов, которые бы подтверждали происхождение валюты, а также документов на покупку золотых слитков.
Кроме этого, у него отсутствовали таможенные декларации, которые удостоверяли бы законность ввоза на территорию Франции дорогих часов. В связи с этим французская полиция задержала Пискуна и открыла уголовное производство по статье о легализации средств, полученных преступным путем. Сейчас решается вопрос о возможном выдвижении ему официальных обвинений.
В то же время, по информации из окружения экс-генпрокурора, впоследствии его отпустили, однако следственные действия и проверка происхождения изъятого имущества продолжаются. Обыски во Франции прошли в рамках международной правовой помощи по делу в отношении олигарха Игоря Коломойского. По данным источников, Пискуна подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в закрытии уголовного дела о покушении на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году. Ранее также сообщалось, что во время обысков были обнаружены документы, которые, по словам следователей, не касаются непосредственно этого дела.
Святослав Пискун занимал должность генерального прокурора Украины в 2002–2003 и 2004–2005 годах, а также в течение одного месяца в 2007 году. В 2020 году он непродолжительное время работал советником тогдашнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
