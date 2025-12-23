Во время обысков у Пискуна на вилле во Франции изъяли €90 тыс., 3 кг золота и 18 элитных часов – СМИ

Во время обысков на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна во Франции правоохранители изъяли значительные суммы наличных, золото и элитные часы. По данным источников, Пискун не смог подтвердить законное происхождение имущества. Французские следователи расследуют возможную легализацию средств, полученных преступным путем.

Видео дня

Об этом сообщает СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальные комментарии сторон пока отсутствуют, расследование продолжается.

Во время следственных действий на вилле Пискуна в пригороде Ниццы французские правоохранители изъяли около 90 тысяч евро наличными, три килограмма золота в слитках и 18 часов элитных брендов общей стоимостью более одного миллиона евро. Как отмечается, бывший генпрокурор не предоставил банковских документов, которые бы подтверждали происхождение валюты, а также документов на покупку золотых слитков.

Кроме этого, у него отсутствовали таможенные декларации, которые удостоверяли бы законность ввоза на территорию Франции дорогих часов. В связи с этим французская полиция задержала Пискуна и открыла уголовное производство по статье о легализации средств, полученных преступным путем. Сейчас решается вопрос о возможном выдвижении ему официальных обвинений.

В то же время, по информации из окружения экс-генпрокурора, впоследствии его отпустили, однако следственные действия и проверка происхождения изъятого имущества продолжаются. Обыски во Франции прошли в рамках международной правовой помощи по делу в отношении олигарха Игоря Коломойского. По данным источников, Пискуна подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в закрытии уголовного дела о покушении на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году. Ранее также сообщалось, что во время обысков были обнаружены документы, которые, по словам следователей, не касаются непосредственно этого дела.

Святослав Пискун занимал должность генерального прокурора Украины в 2002–2003 и 2004–2005 годах, а также в течение одного месяца в 2007 году. В 2020 году он непродолжительное время работал советником тогдашнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Ранее OBOZ.UA писал, что против бизнесмена-кинопродюсера, бывшего совладельца студии "Квартал 95", а теперь фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича открыли уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины.

Это – статья о государственной измене, причем вторая часть статьи касается измены, совершенной в условиях военного положения и, соответственно, предусматривает более суровое наказание: лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!