Владелец KTS Engineering, которого связывают с Россией, мог организовать попытку рейдерской атаки энергетической компании RSE, – отраслевой эксперт

Чешско-украинская компания RSE, которая является одним из лидеров на рынке децентрализованной генерации, стала объектом попытки рейдерского захвата и дискредитационной кампании. За атакой может стоять конкурирующая фирма, которую связывают с Россией. Об этом в facebook заявил Виктор Куртев, эксперт в области энергетики, руководитель украинской инжиниринговой компании Metropoliya Group.

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Компания RSE специализируется на производстве газопоршневых установок на базе двигателей немецкой компании MWM. Компания работает независимо, имеет собственное производство в Брно и реализует проекты как в Украине, так и в других странах мира. В 2025 году RSE выкупила весь доступный объем двигателей MWM в ответ на растущий спрос со стороны украинского рынка.

В апреле 2025 года неизвестный кредитор подал в чешский суд заявление о банкротстве RSE на основании неоплаченного инвойса на 29 тыс. евро. Суд быстро признал иск безосновательным и закрыл дело (№ KSBR 30 INS 7276/2025). Однако одновременно стартовала вторая фаза атаки - рассылка фейковых писем о "банкротстве" RSE крупнейшим украинским компаниям, среди которых ДТЭК, Новая почта, АТБ, Интерпайп, ROZETKA.

Эти письма поступали от якобы представителя чешской компании SEVEn - Jiří Pilát. Как выяснили адвокаты, такого лица не существует, а почта была создана за день до рассылки. SEVEn официально подтвердила, что не имеет отношения к этой информационной атаке и сотрудничает со следствием.

По словам Куртева, за атакой стоит словацкая компания KTS ENGINEERING и ее украинская "дочка" ООО "КТС ИНЖИНИРИНГ", бенефициаром которой является Алексей Павлов. Он много лет проживал в России, там же находился его главный офис. Даже после начала войны России против Украины в 2014 году его компания продолжала работать в РФ, а сам Павлов - жить там. Своих связей с государством-террористом он так и не разорвал, утверждает Куртев.

Украинская компания Павлова ООО "КТС ИНЖИНИРИНГ" систематически проигрывает тендеры из-за завышенных цен. По мнению эксперта, это стало основанием для попытки вытеснить своего главного конкурента - RSE - с рынка.

"И в этой истории речь уже не только о рынке. Это целенаправленная атака на энергетическую независимость Украины, которая сейчас, во времена большой войны, восстанавливается невероятными усилиями. RSE работает с государственными компаниями, коммунальными предприятиями, частным сектором. И вот подобные попытки дискредитации - это уже не бизнес, это работа в интересах врага", - заявил Виктор Куртев.

Компания RSE пока продолжает работать и выполнять все обязательства перед клиентами, в частности по модернизации объектов критической инфраструктуры, сотрудничает с международными партнерами.