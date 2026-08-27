ВАКС нарушил порядок автоматизированного распределения ходатайств об отводе судьи по делу "Роттердам+", – Карповец

ВАКС объединил три заявления об отводе судьи по делу "Роттердам+" в одно производство и провел одно автоматизированное распределение вместо трех отдельных, утверждает юрист Валентина Карповец в колонке для издания "Обозреватель".

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По её словам, 17 августа три ходатайства об отводе судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Литвинко были объединены в одно производство, после чего судья Хамзин Т.Р. была назначена для рассмотрения всех трёх ходатайств.

Карповец отмечает, что основанием для заявлений об отводе стало, в частности, то, что судья, по мнению защиты, задавала прокурору наводящие вопросы и фактически помогала устранить противоречия в позиции обвинения.

"По моему мнению как юриста, это прямой признак того, что судья берет на себя функции прокурора", — отмечает автор.

Она считает, что объединение ходатайств и проведение единого автораспределения противоречит ч. 3 ст. 35 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая предусматривает определение судьи по принципу случайности при регистрации каждого процессуального документа.

По словам юриста, ранее в этом же деле ВАКС применял иной подход. В частности, в апреле и июне 2025 года по нескольким заявлениям об отводе или самоотводе проводилось отдельное автоматизированное распределение с присвоением каждому заявлению отдельного номера производства.

24 августа состоялось заседание по трем ходатайствам об отводе судьи Литвинка. Защита просила передать ходатайства на отдельное автоматизированное распределение, ссылаясь на нарушение порядка, предусмотренного УПК. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

После этого защита заявила отвод судье Хамзину, однако суд оставил заявление без рассмотрения, отмечает Карповец. По её словам, судья исходил из того, что УПК не предусматривает возможности заявлять отвод судье, рассматривающему заявление об отводе.

Также во время заседания защита просила отложить рассмотрение одного из ходатайств из-за госпитализации адвоката, который его подал. Суд отказал в отложении, отметив, что соответствующее ходатайство идентично уже оглашенным ходатайствам, а позиция адвоката изложена в письменной форме.

В результате суд отказал в удовлетворении всех трех ходатайств об отводе. Как отмечает юристка, были оглашены только вступительная и резолютивная части постановления, а полный текст решения на момент написания колонки отсутствует.

Ранее юристы уже обращали внимание на то, что в расследовании дела "Роттердам+" наблюдается ряд нарушений, вызывающих сомнения в объективности и прозрачности следствия.