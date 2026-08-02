В Житомирской области 2-летний мальчик заблудился и провел ночь в лесу: ребенка искали 240 человек. Фото
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В Житомирской области нашли 2-летнего мальчика, пропавшего во время отдыха с семьёйу реки Ирша. Ребёнок провёл ночь в лесу, после чего его разыскали, передали родителям и отправили в больницу на обследование.
Поиски продолжались всю ночь, к операции были привлечены около 240 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Об исчезновении ребенка полиции сообщили 1 августа. Предварительно известно, что семья отдыхала на берегу реки Ирша в селе Дворище. В какой-то момент мальчик исчез из поля зрения взрослых.
Сразу после поступления сообщения начались масштабные поиски. По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Зейнала Насирова, к операции привлекли около 240 человек. Ребёнка искали полицейские, спасатели, военнослужащие Национальной гвардии, местные жители, волонтёры, а также кинолог со служебной собакой.
Поисковые работы продолжались всю ночь. После сбора показаний стало известно, что мальчик мог уйти в сторону леса. В связи с этим поисковые группы одновременно проверяли берег реки, водоем, лесной массив и все места, куда мог добраться ребенок.
В ГСЧС уточнили, что спасатели обследовали 15 гектаров леса и около 4 квадратных километров акватории реки. В поисках также задействовали служебную собаку, 11 единиц техники и дрон.
Утром 2 августа, около 08:25, мальчика нашли в лесу. Ребёнок был обнаружен живым и невредимым. После этогомалыша передали родителям и направили в медицинское учреждение, где врачи должны осмотреть его, проверить состояние здоровья и, при необходимости, оказать необходимую помощь.
В полиции также сообщили, что после завершения поисковой операции с семьей будут работать сотрудники ювенальной полиции.
Напомним, в Миргороде Полтавской области произошел несчастный случай, который едва не закончился трагедией. В центральной части города двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Черкасской области в ходе поисковой операции было найдено тело несовершеннолетней Софии Цвит, пропавшей 31 мая. Тело девушки обнаружили в лесном массиве недалеко от кладбища.
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