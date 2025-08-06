В Житомире прогремел взрыв, есть погибший и раненый: все подробности

Вечером во вторник, 5 августа, в Житомире произошел взрыв вблизи улицы Сурина Гора. По предварительным данным, однако человек погиб, а еще один получил травмы и попал в больницу.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области. Там отметили, что взрыв прогремел около 20:00.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУНП в области, Житомирского районного управления полиции №1, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации.

Что известно о жертвах взрыва

"Предварительно известно, что в результате взрыва один человек погиб, другой – получил ранения и госпитализирован", – сказано в сообщении полиции.

Медицинский директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского облсовета Виктор Гринев рассказал "Суспільному", что в 19:23 на линию "103" поступил вызов о взрыве в районе Сурина Гора.

"По прибытии бригады медицинской помощи одного 31-летнего пациента с множественными осколочными ранениями госпитализировали в больницу №2, а второго пострадавшего с признаками физической смерти оставили на месте. Далее по факту констатации смерти выезжает следственно-оперативная группа и тело погибшего доставят в морг судебно-медицинской экспертизы", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева во вторник, 5 августа, возник пожар в многоэтажном доме. Выяснилось, что подозреваемый в совершении преступления пустил газ и подорвал квартиру, ранены трое полицейских.

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