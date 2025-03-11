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В Запорожье разоблачили чиновника ВСП, который за деньги предоставлял "услуги" для выезда за границу. Фото

Катя Поплюйко
Расследование
2 минуты
1,1 т.
В Запорожье разоблачили чиновника ВСП, который за деньги предоставлял 'услуги' для выезда за границу. Фото

В Запорожье разоблачили чиновника Военной службы правопорядка, который за деньги помогал уклонистам выехать за границу. Злоумышленник был задержан после получения 4 тыс. долларов США взятки от одного из "клиентов".

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 11 марта. Мужчине светит наказание – до 10 лет содержания под стражей.

"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали в Запорожье во время получения взятки чиновника ВСП, который обещал местному жителю за 4 тыс. долларов США оформить документы для выезда за границу. Начальник группы охраны и патрульно-постовой службы ВСП предлагал военнообязанным услуги по уклонению от службы", – говорится в сообщении.

В Запорожье разоблачили чиновника ВСП, который за деньги предоставлял "услуги" для выезда за границу. Фото

Опираясь на связи с одним из ТЦК в Запорожье, должностное лицо обещало оформить справку ВВК и временное удостоверение военнообязанного с указанием о непригодности к службе. Также мужчина предоставлял консультации по наиболее удобному способу выезда из страны с полученными документами.

В Запорожье разоблачили чиновника ВСП, который за деньги предоставлял "услуги" для выезда за границу. Фото

Фигурант был задержан после того, как ему передали 4000 долларов США от одного из клиентов. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В Запорожье разоблачили чиновника ВСП, который за деньги предоставлял "услуги" для выезда за границу. Фото

Статья предусматривает наказание в виде заключения сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается, устанавливается круг лиц из ТЦК и других, кто мог воспользоваться этими услугами. Суд назначил фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможным внесением залога.

В Запорожье разоблачили чиновника ВСП, который за деньги предоставлял "услуги" для выезда за границу. Фото
В Запорожье разоблачили чиновника ВСП, который за деньги предоставлял "услуги" для выезда за границу. Фото

Напомним, в Одесской области разоблачена очередная схема уклонения от мобилизации, организованная военным одного из подразделений теробороны в Одессе. Мужчина подыскивал лиц среди действующих военных и гражданских, желавших избежать призыва, и за 16 тыс. долларов США предлагал "отмазать" их от службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали адвоката, который, по информации следствия, помогал "отыскать" у военнообязанного неизлечимую болезнь. Его услуги стоили 25 тысяч долларов. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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