В Запорожье разоблачили чиновника ВСП, который за деньги предоставлял 'услуги' для выезда за границу. Фото

В Запорожье разоблачили чиновника Военной службы правопорядка, который за деньги помогал уклонистам выехать за границу. Злоумышленник был задержан после получения 4 тыс. долларов США взятки от одного из "клиентов".

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 11 марта. Мужчине светит наказание – до 10 лет содержания под стражей.

"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали в Запорожье во время получения взятки чиновника ВСП, который обещал местному жителю за 4 тыс. долларов США оформить документы для выезда за границу. Начальник группы охраны и патрульно-постовой службы ВСП предлагал военнообязанным услуги по уклонению от службы", – говорится в сообщении.

Опираясь на связи с одним из ТЦК в Запорожье, должностное лицо обещало оформить справку ВВК и временное удостоверение военнообязанного с указанием о непригодности к службе. Также мужчина предоставлял консультации по наиболее удобному способу выезда из страны с полученными документами.

Фигурант был задержан после того, как ему передали 4000 долларов США от одного из клиентов. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Статья предусматривает наказание в виде заключения сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается, устанавливается круг лиц из ТЦК и других, кто мог воспользоваться этими услугами. Суд назначил фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможным внесением залога.

Напомним, в Одесской области разоблачена очередная схема уклонения от мобилизации, организованная военным одного из подразделений теробороны в Одессе. Мужчина подыскивал лиц среди действующих военных и гражданских, желавших избежать призыва, и за 16 тыс. долларов США предлагал "отмазать" их от службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали адвоката, который, по информации следствия, помогал "отыскать" у военнообязанного неизлечимую болезнь. Его услуги стоили 25 тысяч долларов. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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