В Запорожье будут судить супругов, которые устроили 'семейный бизнес' на дезертирах: детали схемы. Фото

В Запорожье правоохранители задержали семейную пару, которая предоставляла комплексную услугу для военнослужащих – дезертирство "под ключ". Злоумышленниками оказались адвокат и его жена, которая работает в правоохранительных органах.

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Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По информации ГБР, адвокат и его жена подстрекали военнослужащих к дезертирству, чтобы получить за это деньги. Информацию о "волшебном" адвокате, который якобы лишает обязанности защищать Родину, распространяли в воинских частях.

Во время "консультации" адвокат обещал военнослужащим за деньги помочь самовольно покинуть часть и затем осуществлять полное юридическое сопровождение в случае необходимости. Мужчине помогала жена – работник правоохранительного органа, которая имела доступ к закрытой информации о блокпостах и ​​паролях.

Пользуясь служебным удостоверением женщины, фигуранты забирали военных на собственном авто и обеспечивали им беспрепятственный проезд к местам, где они скрывались со службы. По информации правоохранителей, семейная пара успела осуществить около десяти таких сделок, а их услуги стоили до 60 тыс. грн с одного человека.

Сотрудники ГБР задержали адвоката при получении денег за предоставленную "услугу" от очередного "клиента". Также были задержаны три дезертира, которые с помощью супругов покинули воинские части и скрывались в Запорожье. Розыск остальных дезертиров продолжается.

Адвокату и его жене сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и содействии дезертирству (ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Трем военнослужащим сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, на Днепропетровщине полицейские разоблачили группу военнослужащих, способствовавших совершению системного дезертирства из рядов Вооруженных сил. Фигуранты за деньги помогали коллегам в беспрепятственном выезде из военного городка, проезде через блокпосты, а затем даже давали инструкции, как скрываться.

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