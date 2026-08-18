В Закарпатье сообщили о предъявлении подозрений пяти сотрудникам ТЦК, которые фиктивно "мобилизовали" сотни людей. Фото

В Закарпатье правоохранители сообщили о предъявлении подозрения еще пятерым сотрудникам районного ТЦК, которых подозревают в фиктивной мобилизации граждан. Так, чиновники вносили в систему "Обериг" недостоверные сведения о якобы призванных на военную службу людях, хотя фактически их в воинские части не направляли.

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Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины. Там добавили, что в целом в рамках расследования выявлено более трехсот человек с признаками фиктивного призыва, среди которых были даже умершие.

Что известно

Согласно материалам дела, ранее в рамках данного разбирательства подозрения были предъявлены начальнику одного из районных РТЦК и СП и его заместителю. Весной правоохранители раскрыли схему искусственного завышения показателей мобилизации, в рамках которой должностные лица с помощью собственных электронных подписей вносили в систему "Оберег" данные о фиктивном призыве граждан.

Электронной подписью начальника оформили мобилизацию 162 человек, а подписью заместителя – еще 108 военнообязанных

"После разоблачения руководителей центра правоохранители продолжили документирование и установили других сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые могли быть вовлечены в преступную схему. Речь идет о начальнике и операторах мобилизационного отделения и группы учета офицеров запаса", – говорится в сообщении.

К схеме также были привлечены другие сотрудники ТЦК, которые внесли в систему недостоверные данные еще о 59 военнообязанных. Таким образом, общее количество людей с признаками фиктивной мобилизации достигло 329 человек.

С помощью таких записей чиновники искусственно завышали показатели призыва. То есть люди формально считались мобилизованными и даже фигурировали в списках воинских частей, хотя фактически в них не направлялись.

Как будут наказаны подозреваемые

Пятерым сотрудникам ТЦК предъявили подозрения в несанкционированных действиях с информацией в составе организованной группы (по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины).

Начальнику центра и его заместителю дополнительно инкриминируют служебный подлог (по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

"В настоящее время правоохранители принимают меры для завершения досудебного расследования и последующего направления обвинительного акта в отношении семи участников организованной группы в суд", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля ГБР совместно с Генштабом ВСУ начали спецоперацию "Честный призыв" в более чем 100 ТЦК по всей Украине. По ее итогам ожидаются задержания и уведомления о подозрении фигурантам дел.

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