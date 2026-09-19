В Винницкой области женщина управляла авто под действием сразу пяти наркотиков. Фото

В Винницкой области патрульные остановили 33-летнюю водительницу, которая управляла автомобилем под воздействием сразу пяти видов наркотиков. В ходе проверки в салоне также обнаружили сверток с измельченным веществом, похожим на наркотик.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Винницкой области. На женщину составили протокол за вождение в состоянии опьянения.

Подробности инцидента

Инцидент произошел 18 сентября. Патрульные остановили автомобиль Renault Megane за нарушение правил дорожного движения.

Во время общения с 33-летней водительницей инспекторы заметили ее странное поведение. Женщина согласилась пройти медицинское обследование у врача-нарколога, который подтвердил наличие в ее организме пяти видов наркотических веществ.

Кроме того, водитель заметно нервничала, поэтому правоохранители решили провести поверхностную проверку автомобиля.

"Среди инспекторов, остановивших нарушительницу, была патрульная, которая провела поверхностный осмотр. В автомобиле водительницы инспекторы обнаружили бумажный сверток с измельченным веществом, внешне похожим на наркотическое", – говорится в сообщении.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Как наказали водителя

В отношении водителя патрульные составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения по ст. 130 КУоАП.

Кроме того, женщине вынесли постановления за движение по полосе встречного движения и управление автомобилем без действующего полиса обязательного страхования (ч. 2 ст. 122 и ч. 1 ст. 126 КоАП соответственно).

Напомним, ранее в Киеве правоохранители остановили водителя, который "дрифтовал" на бульваре Леси Украинки. Как выяснилось, у мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения, а также он ранее был лишен прав. На нарушителя составили сразу три административных протокола.

Как писал OBOZ.UA, также в столице будут судить гражданина РФ, который под действием наркотиков сбил насмерть 13-летнюю девочку на Оболони. В момент ДТП злоумышленник двигался со скоростью почти 150 километров в час. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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