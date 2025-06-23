В Винницкой области во время похорон военного мужчина завернулся во флаг России: что с ним произошло. Фото и видео

В воскресенье, 22 июня, в селе Юзвин Винницкого района один из местных жителей демонстрировал на своем дворе флаг страны-оккупанта России, в который завернулся. Этот инцидент произошел во время прощания с погибшим украинским защитником Вадимом Дудником.

Видео дня

Видео появилось в местных Telegram-каналах. Зато в полиции Винницкой области сообщили, что нашли нарушителя, задержали и установили его личность – им оказался 29-летний мужчина.

"Инцидент произошел сегодня, 22 июня, в с. Юзвин Винницкого района. В медиа попало видео, на котором мужчина, находясь на территории частного домохозяйства, демонстрировал флаг страны-агрессора, обернувшись в него. Это заметил местный житель, который раскладывал цветы перед началом похоронных мероприятий павшего военнослужащего общиной села", – отметили правоохранители.

В полиции добавили, что с 29-летним правонарушителем работают полицейские. Кроме этого, были изъяты вещественные доказательства, в частности российский триколор. После этого будет дана правовая квалификация его действиям.

В Facebook-группе "Якушинецька громада" сообщили, что 22 июня в селе Юзвин провожали в последний путь земляка Василия Дудника, сердце которого остановилось 17 июня.

Дудник Вадим Владимирович родился 30 марта 1987 года в городе Бровары, затем проживал в селе Антоновка Томашпольского района, а с 2010 года – в селе Юзвин.

С 2010 по 2021 год мужчина работал мастером в Винницагортеплоэнерго. С первых дней полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды местной территориальной обороны, а 28 апреля 2022 года добровольно присоединился в ряды 46 ДШБ. Участвовал в освобождении Херсона и Бахмута, имел звание старшины.

"17 июня находясь в расположении подразделения в районе н. п. Просяная, Днепропетровской области состояние защитника резко ухудшилось и врачи не смогли спасти Вадима Дудника", – говорится в сообщении.

Вадим Дудник был отважным и сильным, верным побратимом и хорошим другом. Без отца осталось двое любящих детей и жена.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб защитник из Кременчуга Полтавской области Владислав Мельничук. До полномасштабного вторжения России он был барабанщиком одной из кременчугских групп, после стал оператором БпЛА отделения разведки и корректировки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!