В боях за Украину в Донецкой области погиб оператор БПЛА с Полтавщины. Фото

В боях за Украину погиб защитник из Кременчуга Полтавской области Владислав Мельничук. До полномасштабного вторжения России он был барабанщиком одной из кременчугских групп, после же стал оператором БпЛА отделения разведки и корректировки.

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Жизнь Владислава оборвалась 10 июня в Донецкой области. О Герое рассказали в местном издании "Кременчугский Телеграф".

"18 июня в Кременчуге попрощались с павшим военнослужащим Владиславом Мельничуком. Воин имел звание солдат. По словам военного с позывным "Лиман", Владислав был оператором беспилотных летательных аппаратов отделения разведки и корректировки. Погиб 10 июня во время обороны Украины возле села Полтавка Краматорского района Донецкой области", – указано в сообщении.

Еще один защитник, военнослужащий под псевдонимом "Берд", рассказал журналистам, что с Владиславом познакомился на музыкальном фестивале в 2019 году, где тот участвовал со своей группой "Хард Бит" из Кременчуга: будущий воин был барабанщиком.

"Я попал на их первый фестиваль, они тогда группой выступали. Далее сотрудничали немного как музыканты, но очень хорошо раздружились и до сегодняшнего момента оставались очень хорошими друзьями. Человек был очень веселый, очень искренний, очень добрый. Всегда приходил на помощь, когда нужно было. Жизнерадостный всегда", — рассказал "Берд".

Юрий, который также был участником группы "Хард Бит", отметил, что Владислава знал еще со школы.

"Веселый был человек, просто душа компании. Никогда не переживал ни из-за чего. В неприятности влезали, так же браво из них и выходил. Играл на многих инструментах. Достаточно позитивный человек был", — рассказывает Юрий.

Панихиду по Владиславу провели в Свято-Николаевском соборе. Вечный покой павший в бою воин нашел на Свиштовском кладбище – в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.

У Владислава остались мать, отец и дочь.

Напомним, ранее стало известно, что в Ривненской области умер военный, которого освободили из плена во время обмена "1000 на 1000". 43-летний Сергей Добровольский находился в российском плену с 2023 года, его близкие все это время считали Сергея пропавшим без вести.

Вернуть Сергея из плена удалось только в мае этого года. И всего за несколько дней до смерти он вернулся домой, в Ривненскую область.

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