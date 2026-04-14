В Ужгороде пьяная водитель, убегая от полиции, врезалась в патрульных: чем все закончилось. Фото

В Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой и полицейской машин. Пьяная водитель Mercedes, пытаясь убегать от правоохранителей, врезалась в автомобиль патрульных.

Нарушительница была привлечена к ответственности. Об этом сообщили в патрульной полиции Закарпатской области.

Что известно

По имеющейся информации автопроисшествие произошло вечером 12 апреля на улице Карпатской Украины, "экипаж патрульных заметил авто Mercedes, которое находилось в ориентировке".

Патрульные подали водителю сигнал об остановке, однако она его проигнорировала и продолжила движение. В конце концов полицейские заблокировали автомобиль на перекрестке двух улиц, после чего женщина пыталась поехать дальше и задела служебное авто.

В ходе разговора правоохранители зафиксировали у нее признаки алкогольного опьянения, в частности нарушение координации движений и характерный запах алкоголя.

"Гражданке предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, однако женщина отказалась", – отмечается в сообщении.

Какое наказание получила водительница

На нарушительницу составили ряд административных материалов, в частности протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП).

Также вынесли постановление за невыполнение требования об остановке (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП) и оформили протокол за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП).

