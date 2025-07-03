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Нацполиция ликвидировала банду, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле. Фото

Надежда Данищук
Расследование
2 минуты
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Нацполиция ликвидировала банду, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле. Фото

Полиция ликвидировала одну из самых прибыльных наркогруппировок в Украине, которая организовала массовый сбыт наркотических и психотропных веществ по всей территории государства. Речь идет о так называемой организации "Краснобаловские", которая ежемесячно получала доход в более 20 миллионов гривен от незаконной деятельности.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины. Отмечается, что правоохранители разоблачили пятерых участников группировки, которые наладили масштабную схему сбыта наркотиков.

Нацполиция ликвидировала банду, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле. Фото

В ходе масштабной спецоперации полицейские провели 41 обыск в разных регионах. Правоохранители задержали пятерых активных участников группы и объявили им о подозрении.

Установлено, что за один "сезон" дельцы изготавливали более 500 килограммов готовых к реализации наркотиков. Свою продукцию они доставляли заказчикам с помощью логистических компаний, а также создали так называемые "мастерклады" для тайников с партиями "товара" для дальнейшего распространения.

Нацполиция ликвидировала банду, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле. Фото
Нацполиция ликвидировала банду, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле. Фото

Также наркодельцы реализовали среди "клиентов" психотропы MDMA, alpha-PVP и кокаин. Только одного кокаина наркоторговцы ежемесячно реализовывали до 5 тысяч доз, получая более 8 миллионов гривен прибыли. Клиентская сеть распространялась на десятки украинских городов, а поставки происходили бесперебойно.

Нацполиция ликвидировала банду, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле. Фото
Нацполиция ликвидировала банду, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле. Фото

Всех подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, правоохранители проверяют причастность других лиц к этой масштабной наркосхеме.

Напомним, в прошлом году в Украине ликвидировали наркокартель, который имел "доход" в более 350 млн грн ежемесячно. А суммарный доход с 19 нарколабораторий составил более 2 миллиардов гривен за полгода.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киеве полиция задержала двух мужчин, которые продавали кокаин, спрятанный в музыкальных колонках. Во время обысков у злоумышленников изъяли "товара" на сумму около 16 млн гривен.

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