Нацполиция ликвидировала банду, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле. Фото

Полиция ликвидировала одну из самых прибыльных наркогруппировок в Украине, которая организовала массовый сбыт наркотических и психотропных веществ по всей территории государства. Речь идет о так называемой организации "Краснобаловские", которая ежемесячно получала доход в более 20 миллионов гривен от незаконной деятельности.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины. Отмечается, что правоохранители разоблачили пятерых участников группировки, которые наладили масштабную схему сбыта наркотиков.

В ходе масштабной спецоперации полицейские провели 41 обыск в разных регионах. Правоохранители задержали пятерых активных участников группы и объявили им о подозрении.

Установлено, что за один "сезон" дельцы изготавливали более 500 килограммов готовых к реализации наркотиков. Свою продукцию они доставляли заказчикам с помощью логистических компаний, а также создали так называемые "мастерклады" для тайников с партиями "товара" для дальнейшего распространения.

Также наркодельцы реализовали среди "клиентов" психотропы MDMA, alpha-PVP и кокаин. Только одного кокаина наркоторговцы ежемесячно реализовывали до 5 тысяч доз, получая более 8 миллионов гривен прибыли. Клиентская сеть распространялась на десятки украинских городов, а поставки происходили бесперебойно.

Всех подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, правоохранители проверяют причастность других лиц к этой масштабной наркосхеме.

Напомним, в прошлом году в Украине ликвидировали наркокартель, который имел "доход" в более 350 млн грн ежемесячно. А суммарный доход с 19 нарколабораторий составил более 2 миллиардов гривен за полгода.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киеве полиция задержала двух мужчин, которые продавали кокаин, спрятанный в музыкальных колонках. Во время обысков у злоумышленников изъяли "товара" на сумму около 16 млн гривен.

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